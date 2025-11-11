На очистку тротуаров и лестниц Новосибирска городским службам дали сутки

Мэрия Новосибирска усилила уборку улиц из-за снегопадов и температурных качелей. Механизаторы работают по 12 часов, а техника готова на 92%.

— Как мэр могу констатировать, что за вчерашний день и эту ночь мы неплохо подтянули ситуацию. Дороги практически в нормативном состоянии. Обращаю внимание глав, что за сегодня и сегодняшнюю ночь надо привести в норматив тротуары, лестничные переходы. Чтобы город был полностью в нормативном состоянии. Прогнозы погоды неблагоприятные, готовимся к снегопадам, — предупредил Максим Кудрявцев.

Мэр добавил, что система уборки улиц, которая была выстроена в прошлом году, дает свои результаты.

Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов что на прошлой неделе на расчистку дорог выходили 492 единицы техники и привлекался труд 707 дорожных рабочих.

— Во время снегопадов рабочие смены продлевались и работали в усиленном режиме. Механизаторы работали по 12 часов в сутки. Это была бесшовная пересменка, — пояснил Стефанов.

Стоит отметить, что в соцсетях жители традиционно критикуют качество уборки улиц. На этот раз горожане обращают внимание на наледь на ступенях и тротуарах. После вчерашней оттепели ночной мороз сделал из дорожного покрытия каток. Люди пишут, что сложно подниматься по лестницам, а также передвигаться, даже по центральным улицам Новосибирска, которые с утра оказались не посыпаны противогололедными материалами.

Ранее редакция сообщала о том, откуда в Новосибирске много пыли в октябре и чем это грозит.