Жертвами мошенников в Новосибирске чаще всего становятся мужчины

В 2024 году почти 30% жителей Новосибирской области сталкивались с кибермошенничеством. Из них 3% потеряли деньги, показал опрос Банка России, проведенный в ноябре прошлого года среди шести тысяч человек.

На основании этих сведений регулятор составил портрет жертвы интернет-мошенников в регионе.

Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России, рассказала, что в регионе в прошлом году чаще всего на уловки кибермошенников попадались работающие мужчины 25-44 лет. Это преимущественно городские жители. Они, как правило, имеют средний уровень дохода и часто становятся жертвами мошенников. Чтобы избежать неприятностей, важно соблюдать простые правила кибербезопасности: не отвечать на подозрительные звонки, не разглашать данные банковской карты и коды из СМС, а также не переходить по сомнительным ссылкам.

Мошенники чаще всего использовали телефонные звонки, СМС, мессенджеры и соцсети. Большинство пострадавших (56%) потеряли не больше 20 тысяч рублей. В 17,4% случаев потери составили от 20 до 100 тысяч, а 14,9% лишились от 100 до 500 тысяч.

Когда их обманули, 45,7% обратились в банк, 29% — в полицию. Чуть больше 10% пострадавших никуда не пошли за помощью.

— В случае перевода денег мошенникам самым важным действием является блокировка карты или аккаунта в онлайн-банке, а затем незамедлительное обращение в полицию. С заявлением или сообщением о преступлении либо об административном правонарушении можно обратиться в любое время – лично в территориальный отдел полиции, через официальные сайты, а также по телефону. Напоминаем, что на территории России со всех мобильных телефонов, вне зависимости от того, к какому оператору они подключены, в полицию можно позвонить по номеру «102», — говорится в сообщении Сибирского ГУ ЦБ.

Чтобы обезопасить себя, не стоит продолжать разговор с незнакомцами. Если есть сомнения, лучше перезвонить в банк, полицию или другую службу, от имени которой злоумышленники представляются. Стоит также обсудить с родственниками схемы обмана и договориться, чтобы они всегда сообщали о любых подозрительных звонках, особенно если незнакомцы требуют назвать личные данные или совершить банковские операции через банкомат.



