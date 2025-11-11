За люксовые авто новосибирцы заплатят свыше 76 млн рублей транспортного налога

Аналитики FinExpertiza исследовали, как изменился российский премиальный автопарк за год, и сколько владельцы люксовых автомобилей заплатят по транспортному налогу за 2024 год. Срок его уплаты наступает 1 декабря 2025 года.

В 2024 году количество премиальных автомобилей в России увеличилось на треть, или на 8,3 тысячи, достигнув 32,5 тысячи единиц. Суммарные налоговые начисления на люксовые машины выросли на 27%, до 4,9 млрд рублей. Например, налог на Lamborghini Urus, самый популярный люксовый автомобиль в 2023 и 2024 годах, в большинстве регионов составит 295,7 тысяч рублей в год.

Как пояснили аналитики компании в ответ на запрос Infopro54, Новосибирская область заняла восьмое место по продажам премиальных автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей в 2024 году. В регионе было реализовано около 477 люксовых машин, что на 18% больше, чем в 2023 году (404 автомобиля).

Сумма налоговых отчислений с продажи премиальных авто в области составила примерно 76,4 миллиона рублей, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом (65,9 миллиона рублей).

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что самым дорогим, купленным с начала 2024 года в Новосибирске люксовым автомобилем стал Rolls-Royce Cullinan. Несмотря на то, что новый владелиц приобрел раритет с рук, его стоимость составила 57,5 млн руб. На втором месте по стоимости оказался Rolls-Royce Wraith, приобретенный за 45 млн руб. Замкнул тройку лидеров Mercedes G Klasse AMG, который обошелся своему новому владельцу в 38,5 млн руб. Об этом Infopro54 рассказали в пресс-службе Авто.ру. Среди новых моделей наиболее дорогостоящими стали Porsche 911 за 79 млн руб., Porsche Cayenne за 41,5 млн руб. и Land Rover Range Rover за 29,9 млн руб.

Самым дорогим автомобилем, купленным в первом квартале 2025 года в Новосибирске оказался Rolls-Royce Cullinan 2025 года, его приобрели за 84,9 млн рублей. На второй строчке Mercedes-Benz G-Class стоимостью 35,9 млн рублей (2024 года выпуска) и 34,3 млн рублей (2025 года). С начала года приобретено 5 таких автомобилей. «Бронзу» взял Land Rover Range Rover 2022 года выпуска. Его цена — 29,9 млн рублей. Замыкают пятерку самых дорогих авто Porsche Cayenne Coupe 2024 года выпуска за 25,3 млн рублей и Cadillac Escalade 2023 года выпуска за 27,9 млн рублей.

Кроме того, одном из популярных сайтов объявлений в Новосибирске в начале 2025 года было размещено предложение о продаже Ferrari Purosangue 2024 года выпуска за 89 миллионов рублей.

В марте 2025 года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало на своём сайте список из 555 моделей дорогостоящих автомобилей и электромобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь в 2025 году.

Стоит отметить, что транспортный налог рассчитывается по формуле: мощность двигателя (в лошадиных силах) умножается на региональную ставку, которая зависит от мощности автомобиля. Если машина входит в список премиальных моделей Минпромторга, то налог увеличивается в три раза. Из-за разных ставок в разных регионах, сумма налога на одну и ту же машину может отличаться более чем втрое.

Ранее редакция сообщала о том, что профильный комитет Заксобрания НСО поддержал повышение транспортного налога.