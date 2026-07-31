Студенты в Новосибирске развивают дореволюционные ценности

В Новосибирске набирает обороты студенческое сообщество «Академисты», вдохновлённое идеалами Российской империи. Как сообщает «Горсайт», местная ячейка всероссийского движения появилась в 2022 году и нацелена на возрождение дореволюционных традиций среди молодёжи. Основой философии движения стали принципы, заложенные в 1908 году при создании первого «Академического студенческого клуба» под патронажем Петра Столыпина.

Участники новосибирского объединения декларируют приверженность ценностям Долга, Чести и Служения. В движении, которое сегодня насчитывает около 20 отделений по всей стране, состоят преимущественно студенты, придерживающиеся традиционных и патриотических взглядов. Деятельность клуба включает просветительские лекции, дискуссии, волонтёрские акции и спортивные мероприятия. В Новосибирске у организации нет единого штаба — различные группы функционируют как самостоятельные равноправные объединения.

По информации куратора новосибирской ячейки Романа Куца, которую приводит издание, участие в движении позволяет студентам развивать организаторские способности. Наиболее активные участники могут рассчитывать на поддержку в трудоустройстве от партнёрских структур. Свою задачу организаторы видят в консолидации молодёжи вокруг традиционных ценностей, хотя критики движения отмечают, что подобные объединения нередко подвергаются обвинениям в излишней идеологизированности.

Ранее редакция сообщала, что студенты сделали аудиогид по основанному в 17 веке новосибирскому селу Федосиха.