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Студенты в Новосибирске развивают дореволюционные ценности

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Основой идеологии организации стали принципы Долга, Чести и Служения

В Новосибирске набирает обороты студенческое сообщество «Академисты», вдохновлённое идеалами Российской империи. Как сообщает «Горсайт», местная ячейка всероссийского движения появилась в 2022 году и нацелена на возрождение дореволюционных традиций среди молодёжи. Основой философии движения стали принципы, заложенные в 1908 году при создании первого «Академического студенческого клуба» под патронажем Петра Столыпина.

Участники новосибирского объединения декларируют приверженность ценностям Долга, Чести и Служения. В движении, которое сегодня насчитывает около 20 отделений по всей стране, состоят преимущественно студенты, придерживающиеся традиционных и патриотических взглядов. Деятельность клуба включает просветительские лекции, дискуссии, волонтёрские акции и спортивные мероприятия. В Новосибирске у организации нет единого штаба — различные группы функционируют как самостоятельные равноправные объединения.

По информации куратора новосибирской ячейки Романа Куца, которую приводит издание, участие в движении позволяет студентам развивать организаторские способности. Наиболее активные участники могут рассчитывать на поддержку в трудоустройстве от партнёрских структур. Свою задачу организаторы видят в консолидации молодёжи вокруг традиционных ценностей, хотя критики движения отмечают, что подобные объединения нередко подвергаются обвинениям в излишней идеологизированности.

Ранее редакция сообщала, что студенты сделали аудиогид по основанному в 17 веке новосибирскому селу Федосиха.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : студенты

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На первых выходных августа в Новосибирске ожидаются дожди и грозы

Новосибирск вошёл в пятёрку самых популярных студенческих городов России

Автор: Артем Рязанов

Новосибирские университеты приняли 64 тысячи заявлений от абитуриентов в 2026 году. По этому показателю столица Сибири заняла пятое место среди всех городов России, пропустив вперед только Москву, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

Всего по стране через портал Госуслуг подано почти 1,3 миллиона заявлений. Как отметили в Минцифры РФ, электронным способом воспользовались 94% поступающих.

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Мошенники выманивают данные у новосибирских студентов под видом стажировки

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске участились случаи мошенничества, нацеленного на студентов. Злоумышленники предлагают летние стажировки от имени крупных компаний, публикуя объявления на бесплатных досках и в соцсетях. Они обещают высокий доход с первого дня, свободный график и обязательное трудоустройство после стажировки. Однако реальная цель аферистов — завладеть банковскими данными молодых людей, сообщает РИА Новости.

Когда студент откликается на вакансию, ему предлагают «оформиться» и под разными предлогами просят сообщить реквизиты карты или коды подтверждения. Мошенники могут утверждать, что эти данные нужны для зачисления зарплаты, участия в корпоративной программе или оплаты вступительного тестирования.

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В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества со студентами

Автор: Артем Рязанов

Мошенники стали представляться сотрудниками деканатов и под видом оформления учебных документов выманивать у студентов коды из SMS, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Он сообщил, что злоумышленники убеждают студентов в необходимости подтвердить свою электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам сессии. После этого они просят назвать код из СМС, который, как выясняется, используется для входа в личный кабинет или изменения личных данных.

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Российские студенты прибыли в экспедицию в село Федосиха Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В село Федосиха Коченёвского района прибыла студенческая экспедиция «Большая история маленьких сел Сибири». Участники проекта «Открываем Россию заново» — 15 студентов из семи городов России. Им предстоит разработать туристические маршруты по селу, создать аудиогид и подготовить видео-презентацию.

Экспедиция организована на базе усадьбы «Русский двор» и продлится до 23 июля. Участников отбирали из 80 претендентов — это студенты-гуманитарии разных направлений: историки, социологи, журналисты, филологи, а также те, кто умеет работать с видео и фото.

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Новосибирские студенты летом могут заработать до 190 тысяч рублей в месяц

43% студентов планируют летом работать и «копить на мечту», 17% — планируют путешествовать, а остальные просто отдыхать и наслаждаться жизнью. О этом сообщил институт менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ, опросив студентов. Как отмечает директор института Ирина Гронская, в Новосибирске на лето открыто множество вакансий, не требующих опыта работы.

— В летний сезон работодатели охотно берут учащихся вузов и колледжей на гибкий график, проекты с ежедневными выплатами или краткосрочные контракты, — комментирует эксперт.

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О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Автор: Юлия Данилова

Одним из ключевых новшеств вступительной кампании 2026 года, актуальных для всех вузов, является изменение порядка подачи документов. В этом году вузы не будут принимать их через личные кабинеты. Как отметила ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова, это создавало неудобства для удалённых абитуриентов, особенно абитуриентов-иностранцев.

— В этом году можно подать документы через портал Госуслуг, через оператора почтовой связи или принести лично в приёмные комиссии вузов, — пояснил она.

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