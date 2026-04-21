Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

На профильной смене новосибирских школьников будут обучать управлению дронами

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Такой проект включен в программу летнего отдыха детей региона впервые

В 2026 году в Новосибирской области будут работать 149 профильных смен для отдыха школьников. Годом ранее — 146. Ожидается, что в них примут участие около 70 тысяч детей. Смена рассчитана на две недели. Об этом сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

— Впервые в этом году откроется смена «Дроновод». Она будет работать в Карасукском районе. Ранее у нас таких смен не было. Ее разработали специалисты района совместно с людьми, которые умеют управлять беспилотниками. В ней примут участие не менее 100 детей, —  пояснила Марушак.

В целом в летом 2026 года в области будут работать 1115 организаций, обеспечивающих оздоровление школьников. Ожидается, что в них отдохнут порядка 123 тысяч детей.

Напомним, в этом году цены на путевки в детские лагеря выросли в среднем на 10%. Их стоимость варьируется от 44 до 75 тысяч рублей за смену в зависимости от продолжительности, условий проживания и насыщенности программы.

Ранее редакция сообщала о том, что завалившие ОГЭ новосибирские школьники могут пройти обучение по 38 профессиям, в том числе, оператора дронов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : дрон детский отдых детские лагеря Новосибирской области

134
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
Рособрнадзор утвердил перечень разрешенных предметов для учеников на ЕГЭ

Автор: Артем Рязанов

Рособрнадзор установил перечень предметов, которые разрешено иметь при себе и использовать во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, согласно памятке о правилах проведения тестирования.

На рабочем столе учеников могут быть черновики, чёрная гелевая или капиллярная ручка, документ, удостоверяющий личность, лекарства, лёгкий перекус и питьевая вода в бутылке. Важно, чтобы упаковка воды не отвлекала других экзаменующихся от выполнения заданий.

Читать полностью

Новосибирск стал лидером по турпотоку из Казахстана в Сибирь

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск занимает первое место среди городов Сибири по числу туристов из Казахстана. Об этом сообщил почетный консул Казахстана в Новосибирске Марат Калыкулов.

— Новосибирск выбирают в качестве направления для медицинского, событийного и бизнес-туризма, сюда также приезжают получать высшее образование. В целях развития туристических связей акимат Астаны выступил с предложением провести в Новосибирске презентацию столицы Казахстана. В рамках этой миссии планируется провести роуд-шоу с посещением таких российских городов, как Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Москва. Это мероприятие поможет жителям Новосибирска больше узнать об Астане, а гостям из Казахстана — увидеть сибирские достопримечательности своими глазами, — сообщил Калыкулов.

Читать полностью

Инвазивный, но для города полезный: мэрия заявила, что массовой вырубки ясенелистных клёнов в Новосибирске не будет

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 дала подробные разъяснения о судьбе ясенелистных клёнов, которые, по оценкам биологов, составляют до 80% городского озеленения. Данный вид отнесли к инвазивным и указали вырубать по всей стране. Но, как выясняется, есть нюансы. Они, похоже, отменяют массовую вырубку, которая грозила бы городу облысением.

Напомним суть вопроса. 1 марта 2026 года в России вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», который предписывает повсеместно бороться с растениями-«пришельцами», признанными инвазивными, в том числе с ясенелистным клёном, которого очень много в новосибирских дворах, парках, скверах. Ясенелистный клён был завезён из Северной Америки. Выявлять и уничтожать инвазивные растения должны владельцы земельных участков и лица, использующие земли на основании публичного сервитута. Собственно, угрозу таких растений видят в том, что они быстро распространяются и вытесняют аборигенные растения.

Читать полностью

Более 250 детей в Новосибирске не могли поступить в первый класс по прописке

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области благодаря приведению локальных актов в соответствие с федеральными нормами 252 ребенка смогли поступить в первые классы по месту жительства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура. По данным ведомства, ранее детям отказывали в поступлении по различным причинам.

По указанию Генпрокурора России Александра Гуцана прокуроры продолжают следить за тем, чтобы дети получали качественное образование.

Читать полностью

Новосибирцы написали Тотальный диктант в управлении теплосетями города

Автор: Юлия Данилова

Новый диспетчерский центр «Новосибирской теплосетевая компания (НТСК, СГК) впервые стал площадкой для проведения Тотального диктанта. Эта акция была приурочена к 80-летию основания управления теплосетями в Новосибирске.

Елена Щукина, директор Музея города Новосибирска диктовала текст, написанный писателем Алексеем Варламовым специально для Тотального диктанта. История про сумбурную жизнь и противоречивый характер Осипа Абрамовича Ганнибала — деда великого русского поэта Александра Пушкина.

Читать полностью

В Новосибирске ожидается потепление до +25 градусов

Автор: Артем Рязанов

Синоптики Западно-Сибирского УГМС рассказали о погоде на третью декаду апреля.

Среднедекадная температура поднимется до +6...+12°C, что превышает климатическую норму на 1...3°C. В северной части региона температура будет близка к норме.

Читать полностью
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности