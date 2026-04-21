На профильной смене новосибирских школьников будут обучать управлению дронами

В 2026 году в Новосибирской области будут работать 149 профильных смен для отдыха школьников. Годом ранее — 146. Ожидается, что в них примут участие около 70 тысяч детей. Смена рассчитана на две недели. Об этом сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

— Впервые в этом году откроется смена «Дроновод». Она будет работать в Карасукском районе. Ранее у нас таких смен не было. Ее разработали специалисты района совместно с людьми, которые умеют управлять беспилотниками. В ней примут участие не менее 100 детей, — пояснила Марушак.

В целом в летом 2026 года в области будут работать 1115 организаций, обеспечивающих оздоровление школьников. Ожидается, что в них отдохнут порядка 123 тысяч детей.

Напомним, в этом году цены на путевки в детские лагеря выросли в среднем на 10%. Их стоимость варьируется от 44 до 75 тысяч рублей за смену в зависимости от продолжительности, условий проживания и насыщенности программы.

