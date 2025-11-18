На распродажах в День холостяка новосибирцы предпочитали делать дорогие покупки

Распродажа 11.11 (День холостяка) вновь подтвердила статус одного из самых заметных событий в российской онлайн-торговле. По данным ЮKassa, жители Новосибирской области в период акции сфокусировались на приобретении цифровых товаров, бытовой электроники и продукции более высокого качества. Аналитики финтех-компании также отмечают устойчивый рост спроса на услуги.

Умеренный рост оборотов онлайн-ритейла

С 10 по 12 ноября оборот интернет-магазинов в регионе увеличился на 9% к уровню прошлой акции. Количество оплат выросло на 5%, а средний чек — на 3%, до 1 998 рублей.

В основной день распродажи — 11 ноября — обороты остались на уровне прошлого года, при этом число покупок увеличилось на 4%. Средний чек в этот день снизился на 4% и составил 2 107 рублей.

Электроника и цифровой контент — ключевые драйверы роста

Наиболее значительная динамика пришлась на цифровые товары: оборот категории увеличился на 109%, количество оплат — на 87%, а средний чек достиг 301 рубля (+12%).

Бытовая электроника также продемонстрировала заметный рост: +94% к обороту, +61% к числу транзакций, средний чек — 6 667 рублей (+21%).

— Данные тренды свидетельствуют о том, что жители региона активно инвестируют в современные технологии и цифровые сервисы, что соответствует общей тенденции на цифровизацию и модернизацию образа жизни, — отмечает руководитель отдела продаж ЮKassa Никита Цой.

Семейные покупки усиливают позиции

Существенный рост отмечен в сегменте детских товаров: оборот увеличился на 90%, число оплат — на 23%, средний чек вырос до 5 711 рублей (+55%). Эксперты связывают это с подготовкой к сезону новогодних подарков.

Спрос на подарки и сувениры также вырос: оборот увеличился на 24%, средний чек — до 3 393 рублей (+14%).

Покупатели делают ставку на качество

Аналитики отмечают рост интереса к более дорогим товарам.

Косметика и парфюмерия: оборот +66%, при этом число оплат увеличилось лишь на 10%. Средний чек вырос до 8 280 рублей (+51%).

Одежда: оборот +44%, количество оплат +8%. Средний чек достиг 11 102 рублей (+33%).

Подобная динамика указывает на готовность потребителей выбирать более качественные и дорогие позиции, несмотря на общие колебания на рынке. Напомним, участники онлайн-рынка рассказывали, что в Новосибирске в 2025 году резко вырос спрос на люксовые товары.

Категория автотоваров также развивалась стабильно: оборот вырос на 40%, число оплат — на 19%, средний чек — до 6 206 рублей (+18%).

Инвестиции в развитие и услуги растут

Сектор образования и интеллектуального досуга показал устойчивый рост: продажи книг и аудиокниг увеличились на 36%, а средний чек достиг 217 рублей (+15%).

Услуги также остались в числе востребованных категорий:

массажные салоны — рост оборота на 50%, средний чек увеличился до 4 587 рублей (+33%);

туроператоры и турагентства — рост оборота на 29%, число оплат почти не изменилось (+2%), при этом средний чек вырос до 6 725 рублей (+27%).

Эксперты связывают динамику в категории путешествий с ранним планированием новогодних и зимних поездок.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы в рамках «безвиза» выбирают для путешествий пять городов Китая.