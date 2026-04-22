Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску ООО «Проекты развития 2» (входит в холдинг «К1») к Министерству здравоохранения региона. Напомним, в мае 2025 года компания обратилась в суд с иском к ведомству на 335 млн рублей. Речь шла о взыскании задолженности по соглашению о государственно-частном партнерстве на строительство инфекционной больницы в Садовом.

Компания заявила, что Минздрав не своевременно выполнил обязательства по выплате инвестиционного платежа. Основной долг, по версии истца, составлял 283,9 млн рублей, 27,6 млн — проценты за пользование чужими деньгами, 23,9 млн — убытки. Минздрав признавал требования только в сумме процентов за период просрочки с 16.01.2025 по 20.02.2025 — 4 млн рублей. В остальной части заявленные требования считал необоснованными.

В итоге суд поддержал точку зрения Минздрава. Его решение может быть обжаловано.

Судя по данным Арбитражного суда, сейчас рассматривается еще два иска компании к Минздраву. Один на 2,6 млн рублей, второй — о понуждении к заключению дополнительного соглашения, подписанию акта приема-передачи дополнительного оборудования.

В январе 2026 компания также обратилась с иском к «Городской инфекционной клинической больнице №1» — о взыскании встречных обязательств после расторжения договора лизинга.

Напомним, соглашение о строительстве инфекционной больницы в рамках ГЧП было подписано в 2021 году между Минздравом области, ООО «Проекты развития 2» (входит в Группу К1) и Газпромбанком.

Изначально планировалось, что новая инфекционная больница в Новосибирске будет открыта в 2022 году. Однако из-за затянувшегося проектирования сроки перенесли на 2023 год.

В процессе проектирования и строительства стоимость объекта возросла с 5 до 16 млрд рублей. Осенью 2024 года в Министерстве здравоохранения сообщили, что здание полностью готово, и уже началась подготовка к переезду сотрудников городской клинической инфекционной больницы на новое место.

Принимать пациентов медучреждение начало в январе 2025 года. А в феврале официально отметило новоселье.

