На рынке труда Новосибирской области работают 58 тысяч мигрантов

Министерство труда России планирует уменьшить допустимую долю иностранных работников в 14 регионах страны, включая Новосибирскую область.

Согласно постановлению федерального ведомства, процентное соотношение мигрантов в строительной отрасли может быть снижено с 80% до 50%. В аграрном секторе, лесном хозяйстве и деревообработке предлагается ограничить их долю до 40%. В сфере общественного питания не менее половины рабочих мест должны занимать граждане России.

Предложение проходит стадию согласования.

По данным за второй квартал (на конец июня 2025 года), предоставленным редакции Infopro54 Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, в регионе работало 58 312 иностранцев.

— Иностранные граждане, въехавшие на территорию Новосибирской области с целью получения работы, имеют право обратиться по месту миграционного учета в центры занятости населения, где им окажут услуги как по информированию о положении на рынке труда, так и по содействию в поиске подходящей работы. В настоящее время иностранных граждан, обратившихся за такой услугой в центры занятости населения, не зарегистрировано, — говорится в сообщении МВД региона.

Как сообщило ведомство, наибольшее количество иностранных работников в целях осуществления трудовой деятельности приезжают из Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Киргизской Республики.

Напомним, в конце 2024 года в Новосибирской области запретили иностранным специалистам работать в такси и дошкольных образовательных учреждениях. Приоритет при трудоустройстве в эти сферы деятельности будет отдаваться гражданам России. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории области, также запрещено привлекать к работе иностранцев на основании патентов по следующим видам деятельности:

— торговля розничная напитками в специализированных магазинах; — торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах.

Привести в соответствие с законодательством численность используемых гастарбайтеров компании должны были до 1 марта 2025 года.

Стоит отметить, что в Новосибирскую область за вторую неделю августа приехали 7 799 мигрантов, а покинули регион — 9 060 граждан зарубежья. Неделей ранее выехали 9 317 человек, а въехали в область — 6 815.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили ограничить въезд несовершеннолетним мигрантам в Россию. Некоторые подростки приезжают в страну якобы для учебы, но на самом деле ищут работу.