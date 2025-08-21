Рекламодателям

На рынке труда Новосибирской области работают 58 тысяч мигрантов

  • 21/08/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
На рынке труда Новосибирской области рабюотают 58 тысяч мигрантов
Минтруд РФ планирует уменьшить допустимую долю иностранных специалистов в регионе

Министерство труда России планирует уменьшить допустимую долю иностранных работников в 14 регионах страны, включая Новосибирскую область.

Согласно постановлению федерального ведомства, процентное соотношение мигрантов в строительной отрасли может быть снижено с 80% до 50%. В аграрном секторе, лесном хозяйстве и деревообработке предлагается ограничить их долю до 40%. В сфере общественного питания не менее половины рабочих мест должны занимать граждане России.

Предложение проходит стадию согласования.

По данным за второй квартал (на конец июня 2025 года), предоставленным редакции Infopro54 Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, в регионе работало 58 312 иностранцев.

— Иностранные граждане, въехавшие на территорию Новосибирской области с целью получения работы, имеют право обратиться по месту миграционного учета в центры занятости населения, где им окажут услуги как по информированию о положении на рынке труда, так и по содействию в поиске подходящей работы. В настоящее время иностранных граждан, обратившихся за такой услугой в центры занятости населения, не зарегистрировано, — говорится в сообщении МВД региона.

Как сообщило ведомство, наибольшее количество иностранных работников в целях осуществления трудовой деятельности приезжают из Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Киргизской Республики.

Напомним, в конце 2024 года в Новосибирской области запретили иностранным специалистам работать в такси и дошкольных образовательных учреждениях. Приоритет при трудоустройстве в эти сферы деятельности будет отдаваться гражданам России. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории области, также запрещено привлекать к работе иностранцев на основании патентов по следующим видам деятельности:

— торговля розничная напитками в специализированных магазинах;

— торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах.

Привести в соответствие с законодательством численность используемых гастарбайтеров компании должны были до 1 марта 2025 года.

Стоит отметить, что в Новосибирскую область за вторую неделю августа приехали 7 799 мигрантов, а покинули регион — 9 060 граждан зарубежья. Неделей ранее выехали 9 317 человек, а въехали в область — 6 815.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили ограничить въезд несовершеннолетним мигрантам в Россию. Некоторые подростки приезжают в страну якобы для учебы, но на самом деле ищут работу.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

239

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : работа Мигранты Госдума


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На рынке труда Новосибирской области работают 58 тысяч мигрантов
21/08/25 17:00
Общество
Мэрия Новосибирска отказалась от банной концессии
21/08/25 16:00
Бизнес Власть
Сибирские производители экспортировали соусы на миллиард рублей
21/08/25 15:00
Бизнес ВЭД Промышленность
На Бугринском мосту в Новосибирске за сутки выписали 900 штрафов «за скорость»
21/08/25 14:30
Общество
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса
21/08/25 14:10
Бизнес
В Новосибирской области изъяли почти две тонны молочной продукции
21/08/25 14:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Более 4,2 млн квадратных метров жилья строится в Сибири при поддержке Сбера
21/08/25 13:13
Финансы
Эксперты Новосибирского педуниверситета раскритиковали «домашние задания»
21/08/25 13:00
Образование Общество
Мотоциклы и мопеды предлагают пустить на выделенные полосы в Новосибирске
21/08/25 12:00
Почти 150 детей отправили из лагеря под Новосибирском по домам
21/08/25 11:15
Бизнес Общество
Мэрия Новосибирска решила через суд взыскать с «Дискуса» долги за аренду земли
21/08/25 11:00
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
Суд разрешил расторгнуть одну мусорную концессию в Новосибирске
21/08/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске растет спрос на спорттовары для домашних тренировок
21/08/25 9:00
Бизнес Спорт
В Новосибирске на продажу выставили помещения муниципальных аптек
20/08/25 19:00
Бизнес Власть
Из-за угрозы опасной инфекции в Новосибирской области изъяли почти 500 свиней
20/08/25 18:30
Агропром Право&Порядок Экобезопасность
Исследователь рассказал, где в Новосибирской области видны следы древнего моря
20/08/25 18:00
История Общество Стиль жизни
Первый форум «Сибирь покоряет: инвестиции в бизнес региона на рынках капитала» состоится в Новосибирске
20/08/25 17:14
Бизнес
Новосибирский миколог объяснила, почему лето 2025 не радует урожаем грибов
20/08/25 17:00
Общество
Пикет против запрета звонков через популярные мессенджеры прошел в Новосибирске
20/08/25 16:55
Власть
Депутат Аксененко предложил убрать самокаты с тротуаров в Новосибирске
20/08/25 16:30
Бизнес Власть Город
Популярное
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Новости компаний
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять