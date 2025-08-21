«Сибирь – территория мужества»: Новосибирская область укрепляет патриотическое воспитание

Данный форум, посвященный вопросам мужества и патриотизма, проходит в Новосибирской области в период с 20 по 22 августа 2025 года.

Проект с аналогичным названием реализуется в регионе с 2023 года. В 2024 году, благодаря поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, мероприятие получило межрегиональный статус.

Открывая пленарное заседание 21 августа, Анатолий Серышев подчеркнул, что форум стал значимым событием в сфере патриотического воспитания в Сибири. Он отметил, что за короткое время форум превратился из регионального мероприятия в масштабный патриотический проект, включающий различные инициативы, учебно-тренировочные сборы, фестивали военно-спортивной направленности, выездные мероприятия в районах области и работу тематических площадок. Форум объединяет тех, кто занимается воспитанием молодежи и укреплением традиционных российских ценностей.

Губернатор подчеркнул важность расширения сотрудничества Новосибирской области с другими регионами и организациями в области патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Он отметил заинтересованность в координации действий с соседними сибирскими регионами и обмене опытом. Расширение сотрудничества с Национальным центром исторической памяти позволит обмениваться опытом с регионами по всей стране. По словам губернатора, концепция «Сибирь – территория мужества» и форум создавались именно для этой цели.

Руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева поприветствовала участников и представила доклад на тему «Историческая память – основа будущего».

Она отметила активное участие Новосибирской области в работе Центра и реализацию интересных проектов на основе материалов Центра, включая выставочные проекты и радиопередачи. Малышева подчеркнула, что проекты патриотического воспитания, реализуемые в регионе, представляют интерес для Центра, и таким образом происходит взаимное обогащение в работе по сохранению исторической памяти, что является ключевым фактором успеха.

В рамках пленарного заседания состоялась церемония награждения региональной премией «Сибирь – территория мужества» за достижения в области патриотического воспитания. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Национальным центром исторической памяти.

Перед пленарным заседанием губернатор Травников провел рабочую встречу с Еленой Малышевой, где обсуждались вопросы участия региона в федеральных проектах по сохранению исторической памяти и совместные проекты Центра и учреждений Новосибирской области.