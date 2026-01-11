Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

Деньги в казну

В сентябре 2025 года судебные приставы начали принудительное взыскание почти 27 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Он был осужден за создание преступного сообщества и мошенничество.

Основную сумму — почти 26 миллиардов рублей — взыщут в доход государства. Кроме того, с Абызова взыщут штраф и исполнительский сбор на сумму более 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

Преступление года

В сентябре ФСБ завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве в новосибирском аквапарке «Аквамир». Как сообщал «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, два экс-заместителя Агентства по страхованию вкладов — Александр Попелюх и Ольга Долголева — якобы признали свою вину. Им и еще семерым фигурантам вменяется в вину хищение около 4 млрд рублей.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в составе организованной группы насчитывает около 50 томов и один эпизод.

Миллиарды на экспорт

Заельцовский районный суд Новосибирска в сентябре вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. Они признаны виновными в покушении на мошенничество, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также участии в преступном сообществе.

Как выяснил суд, с 2012 по 2016 годы подсудимые организовали экспорт лесоматериалов за границу с указанием недостоверных сведений на общую сумму 3,6 млрд рублей. Кроме того, обвиняемые попытались получить из бюджета возмещение НДС на сумму более 139 млн рублей. Налоговая им в этом отказала, и предпринимателям не удалось реализовать преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, уточнили в областной прокуратуре.

Многострадальная школьная концессия

В ноябре прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о хищении из бюджета более 3 млрд рублей при строительстве концессионных школ. По версии следствия, предприниматель Отто Сопроненко совместно с неустановленным лицом похитил бюджетные средства. При этом город так и не получил шесть образовательных учреждений на 5 775 мест. Проведенные на объектах работы не соответствовали проектно-сметной документации. Облпрокуратура подчеркивала, что Сопроненко изготовил отчеты с недостоверными сведениями об объеме и стоимости фактически выполненных работ и предоставил их в региональное министерство образования.

Из-за сорванных контрактов мэрия Новосибирска вынуждена организовывать доставку детей из отдаленных микрорайонов в другие школы города. В середине 2025 года на объекты вышли новые подрядчики.

Мусорный вопрос

В июле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего генерального директора ООО «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой. Ей инкриминируется преднамеренное банкротство.

По версии следствия, Анисимова, будучи гендиректором ООО «Экология-Новосибирск», заключила невыгодные контракты. Это привело к неспособности компании расплатиться с кредиторами на сумму более миллиарда рублей. В результате ей был нанесен крупный ущерб. Подсудимая вину по предъявленному обвинению не признала.

Всего с целью возмещения причиненного преступлением ущерба в рамках расследования уголовного дела следователем приняты обеспечительные меры по наложению ареста на принадлежащее Анисимовой и аффилированным лицам имущество на сумму 2,1 млрд рублей, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Без квартир

В ноябре Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела Алексея Джулая, директора ООО «Дискус-Строй». Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Как следует из материалов уголовного дела, Джулай, будучи директором ООО «Дискус-Строй» и единственным учредителем компании, а также единственным владельцем ООО «Дискус-инвест», фактически контролировал всю группу компаний «Дискус».

Следствие установило, что он, действуя в сговоре, тратил деньги пайщиков на цели, не связанные с возведением домов. В результате обязательства перед членами кооперативов не были выполнены, а дома так и не построены. Ущерб, по версии следствия, превысил 1,2 млрд рублей. Потерпевшими стали более 800 человек.

В декабре гособвинение потребовало наложить арест на активы бизнесмена и «Дискуса» стоимостью 1,3 млрд рублей. Алексей Джулай отметил, что это поставит крест на достройке уже начатых домов. По его словам, завершение уже начатых проектов идет за счет продажи имущества.

Деприватизация

В сентябре прокуратура Новосибирской области сообщила о результатах проверки сделки по продаже санатория «Сосновка». По данным ведомства, экс-депутат регионального заксобрания Юрий Зозуля и бизнесмен Александр Сорокин вывели из владения санатория 63 объекта, общая стоимость которых превышает миллиард рублей. Отмечается, что прокуратура признала сделки недействительными, так как они были совершены с целью сокрытия имущества при действующем судебном запрете в рамках расследуемого уголовного дела.

В сентябре 2022 года бывший новосибирский парламентарий был задержан в Москве по обвинению в преступном сговоре и получении откатов.

И снова стройка

В июне Октябрьский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора группы компаний «НСК-Инвест» Сергея Степанова. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2007 года при строительстве дома на Добролюбова, 162/1 он привлек средства граждан в сумме 233 млн рублей, а потом ― как председатель ЖСК «НСК-Инвест» — еще 172,3 млн. В итоге строительство объекта было остановлено. В ходе суда выяснилось, что девелопер в феврале 2024 года ввел дом в эксплуатацию и возместил эти средства гражданам, передав им квартиры. В минстрое региона ранее сообщали, что инвестором, который завершил строительство, стала группа компаний «СибирьИнвест». В итоге суд признал Сергея Степанова виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства. От отбывания назначенного наказания Степанов освобожден.

Стоит отметить, что девелопер также находится под следствием по делу о хищении около 400 млн рублей при строительстве апарт-отеля Pool House на улице Тополевой.

Криптомошенники

Все больший размах в регионе приобретают дела, связанные с криптомошенничеством и майнингом. В апреле в Новосибирске задержали владельца целой сети «серых» майнинг-ферм, которые были незаконно подключены к электросетям. Объекты нарушителя выявили специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») совместно с сотрудниками правоохранительных органов в ходе нескольких рейдов на территории мегаполиса.

Проведя тщательный анализ потребления электроэнергии, энергетики обнаружили сразу 4 криптофермы, которые были хаотично разбросаны по городу: вблизи очистных сооружений, в лесном массиве на окраине Ленинского района, возле городской свалки на левом берегу и в частном секторе Калининского района. Ущерб «РЭС» превысил 197 млн рублей.

В ноябре в Новосибирске было завершено расследование дела о финансовой пирамиде, которая специализировалась на инвестициях в криптовалюту. Четверо подозреваемых обманули 75 человек, похитив у них более 81 млн рублей с 2020 по 2024 год.

Восстановление новых территорий

В январе Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения учредителю и директору коммерческой организации Алексею Мананкину, который обвиняется в двух случаях мошенничества. По версии следствия, Мананкина подозревают в хищении бюджетных средств при проведении ремонтно-восстановительных и других работ на объектах, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках. Общая сумма хищений ― более 184 млн рублей.

Также в январе суд вынес решение о мере пресечения в отношении второго коммерсанта, обвиняемого в мошенничестве при восстановлении освобожденных территорий в зоне СВО.

Без «Чистой воды»

В декабре прокуратура направила в суд дело о хищении более 88 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идет о бывшем генеральном директоре ООО «СпецТрансСтрой» Сергее Арапове, сотруднике этой же организации Виталии Сукаче и директоре ООО «НПО Акватех» Евгении Кондратюке. Средства похищены при реализации проекта «Чистая вода». Ранее за срыв проекта были оштрафованы главы Коченева и поселка Ордынское.

В 2024 году в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов в Татарске, Коченеве и Ордынском, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода», регион обязали вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей.

Черные агенты

Который год жесткая борьба идет на новосибирском рынке ритуальных услуг. Суммы, фигурирующие в опубликованных криминальных историях, небольшие. Но эксперты говорят, что речь идет о десятках, а то и сотнях миллионов рублей.

В апреле в Новосибирске было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, получившей взятку в общей сумме 1,5 млн рублей за передачу сведений о родственниках умерших людей похоронной компании. Посредники предоставляли сведения об адресах мест обнаружения трупов и абонентских номерах телефонов родственников умерших для заключения сотрудниками похоронной организации договоров об оказании ритуальных услуг.

Напомним, в Новосибирске с осени 2024 года транспортировка тел умерших проводится через муниципальный контракт.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции. В 2 раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками, и в 3 раза ― с нацпроектами.