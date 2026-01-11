Поиск здесь...
Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Чаще всего речь шла о мошенничестве и хищениях, в том числе в рамках госконтрактов

Деньги в казну

В сентябре 2025 года судебные приставы начали принудительное взыскание почти 27 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Он был осужден за создание преступного сообщества и мошенничество.

Основную сумму — почти 26 миллиардов рублей — взыщут в доход государства. Кроме того, с Абызова взыщут штраф и исполнительский сбор на сумму более 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

Преступление года

В сентябре ФСБ завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве в новосибирском аквапарке «Аквамир». Как сообщал «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, два экс-заместителя Агентства по страхованию вкладов — Александр Попелюх и Ольга Долголева — якобы признали свою вину. Им и еще семерым фигурантам вменяется в вину хищение около 4 млрд рублей.

В сентябре ФСБ завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве в новосибирском аквапарке «Аквамир».
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в составе организованной группы насчитывает около 50 томов и один эпизод.

Миллиарды на экспорт

Заельцовский районный суд Новосибирска в сентябре вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. Они признаны виновными в покушении на мошенничество, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также участии в преступном сообществе.

Заельцовский районный суд Новосибирска в сентябре вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Как выяснил суд, с 2012 по 2016 годы подсудимые организовали экспорт лесоматериалов за границу с указанием недостоверных сведений на общую сумму 3,6 млрд рублей. Кроме того, обвиняемые попытались получить из бюджета возмещение НДС на сумму более 139 млн рублей. Налоговая им в этом отказала, и предпринимателям не удалось реализовать преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, уточнили в областной прокуратуре.

Многострадальная школьная концессия

В ноябре прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о хищении из бюджета более 3 млрд рублей при строительстве концессионных школ. По версии следствия, предприниматель Отто Сопроненко совместно с неустановленным лицом похитил бюджетные средства. При этом город так и не получил шесть образовательных учреждений на 5 775 мест. Проведенные на объектах работы не соответствовали проектно-сметной документации. Облпрокуратура подчеркивала, что Сопроненко изготовил отчеты с недостоверными сведениями об объеме и стоимости фактически выполненных работ и предоставил их в региональное министерство образования.

В ноябре прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о хищении из бюджета более 3 млрд рублей при строительстве концессионных школ.
Фото пресс-службы областной прокуратуры.

Из-за сорванных контрактов мэрия Новосибирска вынуждена организовывать доставку детей из отдаленных микрорайонов в другие школы города. В середине 2025 года на объекты вышли новые подрядчики.

Мусорный вопрос

В июле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего генерального директора ООО «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой. Ей инкриминируется преднамеренное банкротство.

По версии следствия, Анисимова, будучи гендиректором ООО «Экология-Новосибирск», заключила невыгодные контракты. Это привело к неспособности компании расплатиться с кредиторами на сумму более миллиарда рублей. В результате ей был нанесен крупный ущерб. Подсудимая вину по предъявленному обвинению не признала.

В июле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего генерального директора ООО «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой
Источник фото: архив Infopro54

Всего с целью возмещения причиненного преступлением ущерба в рамках расследования уголовного дела следователем приняты обеспечительные меры по наложению ареста на принадлежащее Анисимовой и аффилированным лицам имущество на сумму 2,1 млрд рублей, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Без квартир

В ноябре Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела Алексея Джулая, директора ООО «Дискус-Строй». Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Как следует из материалов уголовного дела, Джулай, будучи директором ООО «Дискус-Строй» и единственным учредителем компании, а также единственным владельцем ООО «Дискус-инвест», фактически контролировал всю группу компаний «Дискус».

В ноябре Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела Алексея Джулая, директора ООО «Дискус-Строй».
Фото: A. Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Следствие установило, что он, действуя в сговоре, тратил деньги пайщиков на цели, не связанные с возведением домов. В результате обязательства перед членами кооперативов не были выполнены, а дома так и не построены. Ущерб, по версии следствия, превысил 1,2 млрд рублей. Потерпевшими стали более 800 человек.

В декабре гособвинение потребовало наложить арест на активы бизнесмена и «Дискуса» стоимостью 1,3 млрд рублей. Алексей Джулай отметил, что это поставит крест на достройке уже начатых домов. По его словам, завершение уже начатых проектов идет за счет продажи имущества.

Деприватизация

В сентябре прокуратура Новосибирской области сообщила о результатах проверки сделки по продаже санатория «Сосновка». По данным ведомства, экс-депутат регионального заксобрания Юрий Зозуля и бизнесмен Александр Сорокин вывели из владения санатория 63 объекта, общая стоимость которых превышает миллиард рублей. Отмечается, что прокуратура признала сделки недействительными, так как они были совершены с целью сокрытия имущества при действующем судебном запрете в рамках расследуемого уголовного дела.

В сентябре прокуратура Новосибирской области сообщила о результатах проверки сделки по продаже санатория «Сосновка».
Фото из архивов Infopro54, автор: Ростислав Нетисов

В сентябре 2022 года бывший новосибирский парламентарий был задержан в Москве по обвинению в преступном сговоре и получении откатов.

И снова стройка

В июне Октябрьский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора группы компаний «НСК-Инвест» Сергея Степанова. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2007 года при строительстве дома на Добролюбова, 162/1 он привлек средства граждан в сумме 233 млн рублей, а потом ― как председатель ЖСК «НСК-Инвест» — еще 172,3 млн. В итоге строительство объекта было остановлено. В ходе суда выяснилось, что девелопер в феврале 2024 года ввел дом в эксплуатацию и возместил эти средства гражданам, передав им квартиры. В минстрое региона ранее сообщали, что инвестором, который завершил строительство, стала группа компаний «СибирьИнвест». В итоге суд признал Сергея Степанова виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства. От отбывания назначенного наказания Степанов освобожден.

В июне Октябрьский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора группы компаний «НСК-Инвест» Сергея Степанова.
Фото: A. Petrova, архив Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Стоит отметить, что девелопер также находится под следствием по делу о хищении около 400 млн рублей при строительстве апарт-отеля Pool House на улице Тополевой.

Криптомошенники

Все больший размах в регионе приобретают дела, связанные с криптомошенничеством и майнингом. В апреле в Новосибирске задержали владельца целой сети «серых» майнинг-ферм, которые были незаконно подключены к электросетям. Объекты нарушителя выявили специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») совместно с сотрудниками правоохранительных органов в ходе нескольких рейдов на территории мегаполиса.

Проведя тщательный анализ потребления электроэнергии, энергетики обнаружили сразу 4 криптофермы, которые были хаотично разбросаны по городу: вблизи очистных сооружений, в лесном массиве на окраине Ленинского района, возле городской свалки на левом берегу и в частном секторе Калининского района. Ущерб «РЭС» превысил 197 млн рублей.

Все больший размах в регионе приобретают дела, связанные с криптомошенничеством и майнингом.
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В ноябре в Новосибирске было завершено расследование дела о финансовой пирамиде, которая специализировалась на инвестициях в криптовалюту. Четверо подозреваемых обманули 75 человек, похитив у них более 81 млн рублей с 2020 по 2024 год.

Восстановление новых территорий

В январе Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения учредителю и директору коммерческой организации Алексею Мананкину, который обвиняется в двух случаях мошенничества. По версии следствия, Мананкина подозревают в хищении бюджетных средств при проведении ремонтно-восстановительных и других работ на объектах, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках. Общая сумма хищений ― более 184 млн рублей.

В январе Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения учредителю и директору коммерческой организации Алексею Мананкину, который обвиняется в двух случаях мошенничества.
Фото: A Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Также в январе суд вынес решение о мере пресечения в отношении второго коммерсанта, обвиняемого в мошенничестве при восстановлении освобожденных территорий в зоне СВО.

Без «Чистой воды»

В декабре прокуратура направила в суд дело о хищении более 88 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идет о бывшем генеральном директоре ООО «СпецТрансСтрой» Сергее Арапове, сотруднике этой же организации Виталии Сукаче и директоре ООО «НПО Акватех» Евгении Кондратюке. Средства похищены при реализации проекта «Чистая вода». Ранее за срыв проекта были оштрафованы главы Коченева и поселка Ордынское.

В декабре прокуратура направила в суд дело о хищении более 88 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В 2024 году в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов в Татарске, Коченеве и Ордынском, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода», регион обязали вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей.

Черные агенты

Который год жесткая борьба идет на новосибирском рынке ритуальных услуг. Суммы, фигурирующие в опубликованных криминальных историях, небольшие. Но эксперты говорят, что речь идет о десятках, а то и сотнях миллионов рублей.

В апреле в Новосибирске было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, получившей взятку в общей сумме 1,5 млн рублей за передачу сведений о родственниках умерших людей похоронной компании. Посредники предоставляли сведения об адресах мест обнаружения трупов и абонентских номерах телефонов родственников умерших для заключения сотрудниками похоронной организации договоров об оказании ритуальных услуг.

Который год жесткая борьба идет на новосибирском рынке ритуальных услуг.
Фото Infopro54, автор: Алена Пятенок

Напомним, в Новосибирске с осени 2024 года транспортировка тел умерших проводится через муниципальный контракт.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции. В 2 раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками, и в 3 раза ― с нацпроектами. 

Фото базовое: пресс-службы правительства Новосибирской области.

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Право&Порядок

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : хищение мошенничество коррупция

599
0
0
Предыдущая статья
На улицах Новосибирска ограничивают парковку автотранспорта
Следующая статья
Цены на вторичке в Новосибирске уперлись в потолок платежеспособного спроса

Цены на вторичке в Новосибирске уперлись в потолок платежеспособного спроса

Автор: Юлия Данилова

Вторичный рынок жилья в Сибирском федеральном округе за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года вошёл в фазу заметного замедления. Формально цены продолжают расти во всех крупнейших городах округа, но динамика всё чаще выглядит инерционной. Это не пауза перед новым рывком и не техническая коррекция — рынок, по сути, зафиксировал пределы платёжеспособного спроса, констатировали аналитики Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Новосибирск, крупнейший рынок Сибири, показал минимальный рост среди миллионников округа. Средняя цена квадратного метра увеличилась с 123,3 тыс. до 128,3 тыс. руб., прибавив около 4% за год.

Читать полностью

На улицах Новосибирска ограничивают парковку автотранспорта

Автор: Юлия Данилова

Во всех районах Новосибирска с 11 января вводятся ограничения парковки транспорта. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

— Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать после 10 января. Места установки знаков указаны в сообщении муниципалитета.  Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Свыше 40 млрд рублей долгов по кредитам взыскивают приставы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Более 477 тысяч исполнительных производств о взыскании кредитной задолженности физических и юридических лиц возбуждено в Главном управлении ФССП по Новосибирской области за 11 месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос редакции Infopro54.

Общая сумма просрочки, переданной в работу приставам, составила 41,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году — 30,3 млрд.

Читать полностью

Вакцинация от вируса папилломы человека будет бесплатной в Новосибирске

В 2026 году планируется разработать все законодательные изменения для включения вакцины от ВПЧ в календарь профилактических прививок. А уже в 2027 году прививки станут бесплатными для новосибирцев, как и для всех россиян. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

—  Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации, — заявил парламентарий ТАСС.

Читать полностью

Мусульмане диктуют меню: рестораторы Новосибирска отказываются от свинины

Две противоречащие друг другу тенденции параллельно развиваются в новосибирском общепите. Рестораторы начинают постепенно отказываться от свинины в своем меню, стараясь придерживаться мусульманских традиций. При этом визит в заведения с животными уже считается нормой. Об этом рассказала вице-председатель Новосибирского реготделения «Опора России» Мария Гаранина.

— Действительно, многие рестораторы опасаются включать в блюда свинину, чтобы не расстраивать гостей-мусульман. При этом те же самые рестораторы допускают в заведения собак, что грубо нарушает нормы шариата, — рассуждает эксперт в диалоге с журналистом Infopro54.

Читать полностью

Правительство продлило упрощенный ввоз электроники до конца 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Правительство Российской Федерации продлило до конца 2026 года действие упрощенного порядка ввоза электроники на территорию страны. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Мера направлена на обеспечение стабильности внутреннего рынка и предотвращение дефицита электронных устройств. Упрощения касаются процедуры получения нотификации (уведомления о намерении ввести на территорию страны), обязательной для устройств с функциями шифрования. Это касается смартфонов, планшетов, компьютеров и ноутбуков. Как отмечено на официальном сайте правительства РФ, «такие решения принимаются для того, чтобы поддерживать баланс на потребительском рынке».

Читать полностью
Недвижимость Общество

Цены на вторичке в Новосибирске уперлись в потолок платежеспособного спроса

Бизнес Власть Право&Порядок

Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

Власть Город

На улицах Новосибирска ограничивают парковку автотранспорта

Бизнес Общество

Свыше 40 млрд рублей долгов по кредитам взыскивают приставы в Новосибирске

Медицина Общество

Вакцинация от вируса папилломы человека будет бесплатной в Новосибирске

Культура Общество

Новогодние каникулы в Новосибирске заканчиваются, а праздники продолжаются

Город Общество

В Новосибирске скончался инженер, давший название Бугринскому мосту

Общество

Продолжительные морозы придут в Новосибирск к середине первой рабочей недели

Общество

Самые опасные участки железной дороги Новосибирской области выявили в РЖД

Бизнес Культура

Мусульмане диктуют меню: рестораторы Новосибирска отказываются от свинины

Город Общество

Новосибирских водителей призывают отказаться от поездок

Общество

В Новосибирске состоится традиционный фестиваль по строительству иглу

Бизнес Власть

Правительство продлило упрощенный ввоз электроники до конца 2026 года

Бизнес Финансы

Рейтинг прибыльности инвестиций в 2025 году возглавили драгметаллы

В Тогучинском районе вводятся временные ограничения движения

Бизнес Власть

«Российская полка» станет обязательной для ритейла Новосибирска

Общество

Новосибирская область выдвинула четыре новогодние ёлки на всероссийский конкурс

Власть Общество

Контроль за мигрантами усилят в Новосибирской области

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

