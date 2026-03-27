На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

В Новосибирске к выходным ожидается потепление: температура поднимется выше нуля, и дождь прекратится.

Согласно информации от Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске в субботу, 28 марта, температура воздуха немного понизится. Ночью она будет колебаться в пределах от −1 до −3 градусов. Днём ожидается повышение температуры до +3…+5 градусов, без осадков. В целом по области ночные температуры опустятся до 0…−5 градусов, а днём сохранятся в диапазоне +3…+8 градусов.

В воскресенье, 29 марта, ночью температура в городе будет колебаться от 0 до −2 градусов, а днём поднимется до +5…+7. Осадков не ожидается. В области ночью будет от −4 до +1 градуса, а днём — от +4 до +9 градусов. Однако на северо-западе региона вероятны небольшие дожди.

Метеорологи предупреждают: несмотря на то, что температура воздуха постепенно повышается, в ближайшие дни на дорогах всё ещё будет гололедица. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается разлив малых рек и ручьёв, возможно затопление жилых и хозяйственных объектов.