Почти 150 мигрантов проверили на рынке под Новосибирском

Утром 27 марта сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Новосибирскому гарнизону, а также их коллеги из Министерства внутренних дел провели рейд, направленный на борьбу с незаконной миграцией. В ходе проверки торговых рядов оптово-распределительного рынка «Азия-Сибирь» они искали иностранцев, которые получили гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учет.

На рынке выявили и проверили примерно 150 торговцев, проявлявших агрессию. Девятерых из них направили в военный комиссариат для постановки на воинский учет. В процессе сбора мигрантов для проверки многие пытались убежать, а некоторые были задержаны уже во второй раз.

— Часть старалась спрятаться и отсидеться в фурах с овощами. Некоторые заявляли, что им служить в российской армии не нужно, дескать, они просто торгуют. Многие пытались весьма агрессивно отстаивать свои права. Удивила и реакция женщин, которые были крайне недовольны проведением нашего рейда, — сообщил VN.RU источник в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

На новосибирском рынке «Азия-Сибирь» вновь разъяснили мигрантам, что после получения гражданства РФ они должны встать на воинский учет. Также среди продавцов была проведена агитация о поступлении на военную службу по контракту. Результаты этой работы пока неизвестны.

Ранее редакция сообщала о том, что генпрокуратуру просят проверить агрокластер «Азия-Сибирь» под Новосибирском.