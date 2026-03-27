Почти 150 мигрантов проверили на рынке под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Силовики провели спецоперацию в оптово-распределительном комплексе «Азия-Сибирь»

Утром 27 марта сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Новосибирскому гарнизону, а также их коллеги из Министерства внутренних дел провели рейд, направленный на борьбу с незаконной миграцией. В ходе проверки торговых рядов оптово-распределительного рынка «Азия-Сибирь» они искали иностранцев, которые получили гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учет.

На рынке выявили и проверили примерно 150 торговцев, проявлявших агрессию. Девятерых из них направили в военный комиссариат для постановки на воинский учет. В процессе сбора мигрантов для проверки многие пытались убежать, а некоторые были задержаны уже во второй раз.

— Часть старалась спрятаться и отсидеться в фурах с овощами. Некоторые заявляли, что им служить в российской армии не нужно, дескать, они просто торгуют. Многие пытались весьма агрессивно отстаивать свои права. Удивила и реакция женщин, которые были крайне недовольны проведением нашего рейда, — сообщил VN.RU источник в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

На новосибирском рынке «Азия-Сибирь» вновь разъяснили мигрантам, что после получения гражданства РФ они должны встать на воинский учет. Также среди продавцов была проведена агитация о поступлении на военную службу по контракту. Результаты этой работы пока неизвестны.

Ранее редакция сообщала о том, что генпрокуратуру просят проверить агрокластер «Азия-Сибирь» под Новосибирском.

Источник фото: VN.ru

В Новосибирске проверили автоперевозчиков на Хилокской

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске прошёл очередной рейд по выявлению нелегальных пассажирских перевозок. Специалисты регионального Минтранса, Госавтоинспекции, прокуратуры и Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СФО проверили автоперевозчиков в районе улицы Хилокской.

Особое внимание уделили техническому состоянию автобусов, наличию путевой документации и соблюдению требований безопасности. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе — они помогают предотвращать нарушения и повышать качество транспортных услуг.

Читать полностью

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Автор: Артем Рязанов

В пятницу, 20 марта, прокуратура Заельцовского района Новосибирска начала проверку после обрушения крыши остановочного павильона «Метро Гагаринская». Об этом сообщило региональное надзорное ведомство.

— По предварительной информации, обрушение произошло под тяжестью неубранного снежного покрова, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Генпрокуратуру просят проверить агрокластер «Азия-Сибирь» под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Генпрокуратуру РФ провести проверку агрокластера «Азия-Сибирь».

— Прошу вас, уважаемый Александр Владимирович, дать поручение провести комплексную проверку деятельности оптово-распределительного центра (агрокластера) «Азия-Сибирь» и территорий так называемого Хилокского рынка, с участием представителей МВД России, МЧС России, Роспотребнадзора и местной администрации, и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — цитирует издание РИА Новости письмо генеральному прокурору РФ Александру Гуцану.

Читать полностью

Пенсионерку в пансионате Новосибирска довели до истощения

Автор: Артем Рязанов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о происшествии в пансионате Октябрьского района Новосибирска. На минувшей неделе в СМИ города появилась информация о том, что пенсионерку, которая находилась на попечении пансионата, довели до истощения, также у нее появились глубокие пролежни. Об этом сообщил сын женщины. По его словам, в октябре прошлого года семья была вынуждена на некоторое время поместить женщину в пансионат. За услугу за несколько месяцев было заплачено более 300 тысяч рублей.

— В феврале мы приехали забирать маму и нам выдали скелет с пролежнями. Ко всему прочему мама была грязная и неухоженная. Перед этим сотрудники пансионата отправляли маму на скорой с подозрением на инсульт, в больнице Ленинского района ей поставили диагноз «голодный обморок». После чего позвонили мне и сказали «забирайте ее», — цитирует КП-Новосибирск сына пациентки.

Читать полностью

Прокуратура проверит Хилокский микрорайон из-за опасных биологических отходов

Автор: Артем Рязанов

В Хилокском микрорайоне Новосибирска, где в феврале в очередной раз нашли останки животных, пройдет выездная проверка прокуратуры и управления ветеринарии.

— Прокуратурой области Управлению ветеринарии по Новосибирской области выдано требование о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, — говорится в сообщении ведомства, на которое ссылается Om1 Новосибирск.

Читать полностью

Силовиков пытались закидать мантами в кафе уйгурской кухни в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону совместно с коллегами из МВД провели в кафе уйгурской кухни «Марьям», расположенном на улице Бориса Богаткова, проверку по выявлению лиц, приобретающих российской гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет.

«Марьям» популярно у мигрантов и в момент рейда в заведении общепита находилось 37 человек, сообщил VN.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

