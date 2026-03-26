Резкое потепление: Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

С пятницы по воскресенье, 27 – 29 марта, в Новосибирск придет по-весеннему теплая погода. По данным Западно-Сибирского ГУМС, ночью 27 марта в городе будет дождь и мокрый снег. Днем температура поднимется до +4…+6 °C. 28-29 марта днем воздух прогреется до +3…+7 °C. Метеорологи осадки в эти дне не прогнозируют.

— Из-за таяния снега в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается разлив малых рек и ручьёв, возможно затопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в низинах, размыв дорог, — предупредили в мэрии города.

В муниципалитете не исключили проблем в работе всех видов транспорта и с содержанием улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию).

Напомним, метеорологи прогнозировали, что уровень воды в малых реках области весной может подняться до 1,6 метров.

— Если же установится аномально жаркая погода с положительными температурами днем и ночью, плюс к этому добавятся осадки, то весеннее половодье пойдёт быстрыми темпами и список пунктов, которые находятся в зоне риска подтопления, может увеличится, — предупреждала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

