Резкое потепление: Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В мэрии Новосибирска не исключили проблем с работой всех видов транспорта, в области ожидается разлив рек

С пятницы по воскресенье, 27 – 29 марта, в Новосибирск придет по-весеннему теплая погода. По данным Западно-Сибирского ГУМС, ночью 27 марта в городе будет дождь и мокрый снег. Днем температура поднимется до +4…+6 °C. 28-29 марта днем воздух прогреется до +3…+7 °C. Метеорологи осадки в эти дне не прогнозируют.

— Из-за таяния снега в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается разлив малых рек и ручьёв, возможно затопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в низинах, размыв дорог, — предупредили в мэрии города.

В муниципалитете не исключили проблем в работе всех видов транспорта и с содержанием улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию).

Напомним, метеорологи прогнозировали, что уровень воды в малых реках области весной может подняться до 1,6 метров.

— Если же установится аномально жаркая погода с положительными температурами днем и ночью, плюс к этому добавятся осадки, то весеннее половодье пойдёт быстрыми темпами и список пунктов, которые находятся в зоне риска подтопления, может увеличится, — предупреждала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Ранее редакция сообщала о том, что третья декада марта в регионе будет теплее обычного в Новосибирске.

Источник фото:  Infopro54

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Автор: Юлия Данилова

Владельцев трех и более квартир хотят обязать платить больше налогов. Эта инициатива вошла в пакет предложений, которые подготовили субъекты федерации для пополнения региональных бюджетов. Об этом сообщил РБК, изучив документ, составленный Союзом финансистов России (в него входят представители минфинов российских регионов).

Разработчики предлагают в рамках легализации доходов, получаемых физлицами от сдачи жилых помещений в аренду, установить повышающий коэффициент к сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, пишет издание. Повышающий коэффициент предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость превышает определенный предел (например, 100 млн рублей).

Госкомиссия поддержала полный запрет вейпов в России

Государственная комиссия, занимающаяся борьбой с незаконным оборотом промышленной продукции, одобрила предложение о полном запрете производства, импорта и распространения электронных сигарет и вейпов на территории России. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на три источника.

Представитель газеты уточнил, что после одобрения Госкомиссией будет подготовлен законопроект. Он также отметил, что инициативы, одобренные Госкомиссией, обычно принимаются.

Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Искитимский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора об истребовании из незаконного владения 7 земельных участков общей площадью 2,5 га. Они расположены в поселке Мичуринский.

— Установлено, что жительница деревни Бердь предоставила в Росреестр свидетельства о праве собственности на землю образца 1997 года, которые содержали недостоверные сведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что администрация Искитимского района решения о предоставлении данных участков не принимала, комитет по земельным ресурсам и землеустройству такие документы не выдавал и не регистрировал, — констатировали в прокуратуре.

Новосибирские семьи начнут получать новую выплату

С 2026 года работающие родители двух и более детей в российских регионах, включая Новосибирскую область, смогут получить новую социальную выплату. Она будет предоставляться ежегодно. Эта мера поддержки предназначена для работающих родителей, с чьих доходов в течение года удерживался НДФЛ в размере 13%. По итогам года налог пересчитают по сниженной ставке – 6%. Разницу вернут семье.

Выплата доступна гражданам России, постоянно проживающим в стране, при следующих условиях:

В Новосибирске проверили автоперевозчиков на Хилокской

В Новосибирске прошёл очередной рейд по выявлению нелегальных пассажирских перевозок. Специалисты регионального Минтранса, Госавтоинспекции, прокуратуры и Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СФО проверили автоперевозчиков в районе улицы Хилокской.

Особое внимание уделили техническому состоянию автобусов, наличию путевой документации и соблюдению требований безопасности. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе — они помогают предотвращать нарушения и повышать качество транспортных услуг.

ЦБ объяснил ускорение роста цен на услуги в Новосибирске

В феврале жители региона столкнулись с существенным ростом цен на некоторые услуги, как сообщили в Сибирском главном управлении Банка России. При этом годовая инфляция в Новосибирской области снижается уже восьмой месяц подряд.

Рост цен обусловлен повышенным интересом потребителей. В феврале стоимость туров в Египет, Турцию и Беларусь возросла, поскольку жители региона активно приобретали путевки. Увеличение числа отдыхающих в местных санаториях и домах отдыха позволило руководству этих учреждений не только учесть возросшие коммунальные расходы и затраты на обслуживание номерного фонда, но и повысить цены.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

