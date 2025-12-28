Снежные забавы: эксперт новосибирского вуза оценила эффективность зимних игр для развития детей

Зимой природа дарит нам не только морозную свежесть и искрящийся снег, но и безграничные возможности для детских открытий и радостных приключений. Как создать для ребенка мир, где каждая снежинка окажется маленьким чудом, а каждый снежный ком — кладом для творчества и развития малыша, рассказывает старший преподаватель Института детства Новосибирского государственного педагогического университета Любовь Немчинова.

— Образовательный потенциал зимних игр и забав имеет большой спектр направлений для развития детей раннего и дошкольного возраста. Они развивают в ребенке познавательную и двигательную активность, любознательность, исследовательское поведение, самостоятельность в нахождении решения проблемной ситуации, творческое мышление, способствуют формированию у детей элементарных математических представлений (счет, количество, форма, величина пространственная и временная ориентировка и пр.), сенсорных эталонов, воспитанию наблюдательности, целеустремленности, настойчивости и др, — говорит эксперт.

Любовь Немчинова отмечает, что в процессе игры дети узнают много интересной, познавательной информации, что способствует формированию у них практических умений и навыков, но не без помощи самых близких людей — родителей.

Как превратить прогулку в увлекательное приключение?

Предлагаем познакомиться с несколькими идеями для организации волшебных зимних игр.

«Снежные постройки» — это не просто игра, а настоящее конструкторское бюро под открытым небом.

— Строя замки и крепости, дети учатся планировать, анализировать, воплощать свои идеи в реальность. Также в процессе игры у дошкольника формируются математические понятия: счет, количество, форма, пространственная ориентировка и др. В зависимости от возраста ребенка возможна организация простых и сложных вариантов снежных построек. Например, малышам можно предложить построить с помощью детской лопатки дом-теремок, сделать небольшой сугроб, при этом рассказывая сказку «Теремок» и помогая ребенку строить.

«Следопыты» — увлекательная поиск следов на снегу, способствующий развитию у детей наблюдательности, способностей к исследованию, логическому мышлению, установлению причинно-следственных связей и т.п. Попробуйте вместе с ребенком угадать, кто оставил следы — птичка или зверек?

— увлекательная поиск следов на снегу, способствующий развитию у детей наблюдательности, способностей к исследованию, логическому мышлению, установлению причинно-следственных связей и т.п. Попробуйте вместе с ребенком угадать, кто оставил следы — птичка или зверек? «Снежные фигуры» — создание снеговиков и других фигур из снега помогает развивать у дошкольников мышление, интерес познания, творческие способности, пространственную ориентировку, формировать понятия «величина», «количество», «счет».

— Например, детям 3–4 лет предложите совместно сделать маленького и большого снеговика, соотнести части тела человека и снеговика. Для детей 5 лет усложните игру, добавив сюжет и сделав снеговиков, учитывая мелкие детали. Можно загадать загадки про снеговика, поговорить, почему, когда наступает тепло, снеговик тает. Детям 6–7 лет предложите эксперименты по темам «свойства воды», «круговорот воды в природе» и др., — перечисляет эксперт.

«Зимний лабиринт» — занимательная игра, направленная на развитие у детей пространственной ориентировки, исследовательской деятельности, познавательной активности, на формирование математических понятий: длина, ширина, форма и др.

— Нарисуйте на снегу различные узоры и дорожки, предложите малышу пройти по ним, не выходя за пределы линий. Или сделайте из следов «лабиринт», ребенок — свой, а взрослый —свой. Выигрывает тот, кто быстрее пройдет. Потом можно поменяться лабиринтами и снова пройти, делится Любовь Немчинова.

Поддержите детскую инициативу

Собеседница редакции подчеркивает, чтобы поддержать детскую инициативу в процессе игры, будьте внимательным слушателем и помощником, поддерживайте идеи детей, не бойтесь экспериментировать и творить вместе, хвалите ребенка даже за небольшие достижения.

— Зимняя прогулка должна быть безопасной и комфортной, насыщенной интересными зимними играми и забавами, полной душевного тепла и радости совместного времяпровождения. В простых, казалось бы, зимних играх у детей формируется характер, развивается интеллект и крепнет здоровье. Каждая минута, проведенная с ребенком на свежем воздухе, является источником незабываемых впечатлений и душевных воспоминаний, — резюмирует Любовь Немчинова.

Ранее редакция сообщала о том, что на набережной Новосибирска открылся самый длинный каток в городе. А на январских каникулах в парке «Арена» пройдет фестиваль снежной скульптуры.