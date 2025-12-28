Поиск здесь...
Общество

Снежные забавы: эксперт новосибирского вуза оценила эффективность зимних игр для развития детей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Она рекомендовала родителям побольше времени на зимних каникулах уделить семье

Зимой природа дарит нам не только морозную свежесть и искрящийся снег, но и безграничные возможности для детских открытий и радостных приключений. Как создать для ребенка мир, где каждая снежинка окажется маленьким чудом, а каждый снежный ком — кладом для творчества и развития малыша, рассказывает старший преподаватель Института детства Новосибирского государственного педагогического университета Любовь Немчинова.

— Образовательный потенциал зимних игр и забав имеет большой спектр направлений для развития детей раннего и дошкольного возраста. Они развивают в ребенке познавательную и двигательную активность, любознательность, исследовательское поведение, самостоятельность в нахождении решения проблемной ситуации, творческое мышление, способствуют формированию у детей элементарных математических представлений (счет, количество, форма, величина пространственная и временная ориентировка и пр.), сенсорных эталонов, воспитанию наблюдательности, целеустремленности, настойчивости и др, — говорит эксперт.

Любовь Немчинова отмечает, что в процессе игры дети узнают много интересной, познавательной информации, что способствует формированию у них практических умений и навыков, но не без помощи самых близких людей — родителей.

Как превратить прогулку в увлекательное приключение?

Предлагаем познакомиться с несколькими идеями для организации волшебных зимних игр.

  • «Снежные постройки» — это не просто игра, а настоящее конструкторское бюро под открытым небом.

— Строя замки и крепости, дети учатся планировать, анализировать, воплощать свои идеи в реальность. Также в процессе игры у дошкольника формируются математические понятия: счет, количество, форма, пространственная ориентировка и др. В зависимости от возраста ребенка возможна организация простых и сложных вариантов снежных построек. Например, малышам можно предложить построить с помощью детской лопатки дом-теремок, сделать небольшой сугроб, при этом рассказывая сказку «Теремок» и помогая ребенку строить.

  • «Следопыты» — увлекательная поиск следов на снегу, способствующий развитию у детей наблюдательности, способностей к исследованию, логическому мышлению, установлению причинно-следственных связей и т.п. Попробуйте вместе с ребенком угадать, кто оставил следы — птичка или зверек?
  • «Снежные фигуры» — создание снеговиков и других фигур из снега помогает развивать у дошкольников мышление, интерес познания, творческие способности, пространственную ориентировку, формировать понятия «величина», «количество», «счет».

— Например, детям 3–4 лет предложите совместно сделать маленького и большого снеговика, соотнести части тела человека и снеговика. Для детей 5 лет усложните игру, добавив сюжет и сделав снеговиков, учитывая мелкие детали. Можно загадать загадки про снеговика, поговорить, почему, когда наступает тепло, снеговик тает. Детям 6–7 лет предложите эксперименты по темам «свойства воды», «круговорот воды в природе» и др., — перечисляет эксперт.

  • «Зимний лабиринт» — занимательная игра, направленная на развитие у детей пространственной ориентировки, исследовательской деятельности, познавательной активности, на формирование математических понятий: длина, ширина, форма и др.

— Нарисуйте на снегу различные узоры и дорожки, предложите малышу пройти по ним, не выходя за пределы линий. Или сделайте из следов «лабиринт», ребенок — свой, а взрослый —свой. Выигрывает тот, кто быстрее пройдет. Потом можно поменяться лабиринтами и снова пройти, делится Любовь Немчинова.

Поддержите детскую инициативу

Собеседница редакции подчеркивает, чтобы поддержать детскую инициативу в процессе игры, будьте внимательным слушателем и помощником, поддерживайте идеи детей, не бойтесь экспериментировать и творить вместе, хвалите ребенка даже за небольшие достижения.

— Зимняя прогулка должна быть безопасной и комфортной, насыщенной интересными зимними играми и забавами, полной душевного тепла и радости совместного времяпровождения. В простых, казалось бы, зимних играх у детей формируется характер, развивается интеллект и крепнет здоровье. Каждая минута, проведенная с ребенком на свежем воздухе, является источником незабываемых впечатлений и душевных воспоминаний, — резюмирует Любовь Немчинова.

Ранее редакция сообщала о том, что на набережной Новосибирска открылся самый длинный каток в городе. А на январских каникулах в парке «Арена» пройдет фестиваль снежной скульптуры.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум, материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске ограничат движение большегрузов на некоторых дорогах местного значения. Постановление подписал мэр города Максим Кудрявцев. Он отметил, что это временная, но необходимая мера.

— Она направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение нагрузки на городские магистрали, — объяснил мэр.

С 1 февраля Минфин ограничит семейную ипотеку

Автор: Артем Рязанов

С 1 февраля 2026 года в России введут новые правила для льготных кредитов. Новые правила запрещают мужу и жене брать отдельные льготные кредиты на жилье. Теперь супруги должны быть созаемщиками по одному договору, сообщает телеграм-канал Минфина.

Если доходов семьи недостаточно для получения кредита, они могут привлечь третьих лиц в качестве созаемщиков.

Новосибирцам напомнили следить за холестерином перед Новым годом

Автор: Артем Рязанов

За три дня до Нового года Минздрав Новосибирской области напомнил жителям региона о важности контроля уровня холестерина. Высокий уровень этого вещества постепенно сужает сосуды, увеличивая риск инфаркта и инсульта.

Врачи рекомендуют есть больше овощей, фруктов, овсянки и рыбы, богатой омега-3. Также стоит уменьшить потребление жирного мяса, фастфуда и продуктов с трансжирами. Регулярные медицинские осмотры и здоровое питание помогут сохранить здоровье сердца и снизить риск осложнений.

Всего четверть одобренных кредитов переходит в покупку квартир в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Сбербанк в Новосибирске сегодня одобряет 68% поданных заявок на ипотечные кредиты. В хорошие времена было около 75%, поэтому сегодня ситуация с учетом действующих процентных ставок находится на приемлемом уровне. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) заявил управляющий Новосибирской дирекцией Сбербанка Александр Солоп. По его словам, на Сбербанк приходится 65% ипотечного рынка Новосибирской области.

— Однако уровень конвертации поданных заявок в выданные кредиты составляет только четверть. На начало декабря 12,3 тысяч или 75% заявок не подобрали себе жилье. Этот спрос накапливается и здесь есть с чем работать, — констатировал банкир.

Жителям Новосибирска напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков

Автор: Артем Рязанов

Жителей Новосибирской области предупредили о правилах безопасности при использовании пиротехники во время новогодних праздников. Обращение опубликовано в Telegram-канале регионального управления МЧС.

В ведомстве напомнили, что фейерверки и салюты – не игрушки, а источники повышенной опасности. Каждый год из-за неправильного обращения с пиротехникой случаются пожары, люди получают травмы и ожоги.

Жильцы многоквартирных домов смогут контролировать работу УК с 1 января

Автор: Артем Рязанов

С 1 января 2026 года управляющие компании (УК) многоквартирных домов в России будут обязаны вести отчеты о своей деятельности по единому образцу. Эти отчеты будут размещаться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Это нововведение позволит лучше контролировать работу УК как со стороны вышестоящих органов, так и со стороны жильцов, сообщил Александр Аксененко, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

В сентябре 2024 года Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательной единой форме отчетности управляющих компаний перед жильцами многоквартирных домов. Эту форму утвердит Минстрой России. Также УК обяжут публиковать отчеты в системе ГИС ЖКХ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая мера сделает деятельность управляющих компаний более прозрачной. Жильцы смогут контролировать, как расходуются их деньги.

