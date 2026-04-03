Новосибирский шеф-повар дошёл до финала кулинарного шоу

Сергей Бородин, 43 года, с 26-летним опытом в ресторанном бизнесе, стал участником кулинарного шоу на «Пятнице!» с Ивлевым и Агзамовым. Он рассказал, что с детства любит готовить и выбрал эту профессию.

— Я специализируюсь на кулинарии, а не на кондитерском деле. Около 10 лет назад основал кулинарную школу, два года назад открыли второй филиал. Считаю своим предназначением делиться опытом с молодым поколением поваров, — рассказал собеседник Горсайта.

Новосибирец долгое время был преданным зрителем кулинарного шоу «Битва шефов», с интересом наблюдая за участниками. Продюсеры не раз предлагали ему участие в проектах «Молодые ножи» и «Адский шеф», но он каждый раз отказывался. Прошёл год, и вновь поступило приглашение стать частью «Битвы шефов». На этот раз Сергей решил его принять. Для кастинга необходимо было предоставить фотографии своих блюд и список рецептов, а также привезти одно из них для дегустации жюри.

— Мне всё согласовали. Но на кастинге всё непросто: вылететь можно ещё на этапе самопрезентации, — объяснил Сергей.

Шеф-повар Бородин удивил Ивлева и Агзамова уткой в берёзовом квасе с печёными корнеплодами и соусом из лесных грибов с ароматом кедровой шишки, что позволило ему пройти дальше. Оба наставника позвали его в свои команды, и Сергей выбрал Ивлева.

В первом испытании новосибирец готовил итальянский мясной рулет. Во втором — королевскую ватрушку, что оказалось самым сложным заданием. Третье испытание тоже было непростым: участникам нужно было работать с консервами из фруктов, овощей, мяса и рыбы.

— Для этого этапа я готовил топлёную утку. У меня были шпроты в соусе и ещё несколько продуктов. Так я дошёл до финала, но пройти дальше не удалось, — отметил он.

Сергей уверен, что его умение мыслить быстро и находить нестандартные решения, а также богатый опыт и насмотренность помогли ему дойти почти самого конца.

Ранее редакция сообщала о том, что победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии.