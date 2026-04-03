Новосибирский шеф-повар дошёл до финала кулинарного шоу

Автор: Артем Рязанов

В ресторанной сфере он работает уже 26 лет

Сергей Бородин, 43 года, с 26-летним опытом в ресторанном бизнесе, стал участником кулинарного шоу на «Пятнице!» с Ивлевым и Агзамовым. Он рассказал, что с детства любит готовить и выбрал эту профессию.

— Я специализируюсь на кулинарии, а не на кондитерском деле. Около 10 лет назад основал кулинарную школу, два года назад открыли второй филиал. Считаю своим предназначением делиться опытом с молодым поколением поваров, — рассказал собеседник Горсайта.

Новосибирец долгое время был преданным зрителем кулинарного шоу «Битва шефов», с интересом наблюдая за участниками. Продюсеры не раз предлагали ему участие в проектах «Молодые ножи» и «Адский шеф», но он каждый раз отказывался. Прошёл год, и вновь поступило приглашение стать частью «Битвы шефов». На этот раз Сергей решил его принять. Для кастинга необходимо было предоставить фотографии своих блюд и список рецептов, а также привезти одно из них для дегустации жюри.

— Мне всё согласовали. Но на кастинге всё непросто: вылететь можно ещё на этапе самопрезентации, — объяснил Сергей.

Шеф-повар Бородин удивил Ивлева и Агзамова уткой в берёзовом квасе с печёными корнеплодами и соусом из лесных грибов с ароматом кедровой шишки, что позволило ему пройти дальше. Оба наставника позвали его в свои команды, и Сергей выбрал Ивлева.

В первом испытании новосибирец готовил итальянский мясной рулет. Во втором — королевскую ватрушку, что оказалось самым сложным заданием. Третье испытание тоже было непростым: участникам нужно было работать с консервами из фруктов, овощей, мяса и рыбы.

— Для этого этапа я готовил топлёную утку. У меня были шпроты в соусе и ещё несколько продуктов. Так я дошёл до финала, но пройти дальше не удалось, — отметил он.

Сергей уверен, что его умение мыслить быстро и находить нестандартные решения, а также богатый опыт и насмотренность помогли ему дойти почти самого конца.

Ранее редакция сообщала о том, что победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии.

Источник фото: нейросеть Алиса

Новосибирск лидирует по концентрации ресторанов для свиданий

Автор: Оксана Мочалова

В феврале 2026 года примерно 15% ресторанов в 16 городах-миллионниках обладают располагающей для свидания атмосферой. При этом в сибирских городах концентрация таких мест оказалась одной из самых высоких. К таким выводам пришли аналитики 2ГИС.

22,9% заведений общепита в Новосибирске соответствуют заданным критериям романтического заведения (уют, свет, отзывы). Схожий показатель у соседнего Омска — 22,8%. По количеству таких заведений столица Сибири (48 ресторанов) уступает только Санкт-Петербургу и Москве (134 и 83).

В шорт-лист российской отраслевой премии вошли 15 ресторанов Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Организаторы национальной премии WHERETOEAT обнародовали шорт-лист из 50 лучших ресторанов Сибири. По количеству участников лидируют Красноярск и Новосибирск. Распределение заведений по городам выглядит так: Красноярск — 18 ресторанов, Новосибирск — 15, Иркутск — 6, Томск — 4, Кемерово — 3, Омск — 2, по одному ресторану в Абакане и Братске.

В Новосибирске в перечень попали Skopin, «Коробок», #СибирьСибирь, «Белок», «Горячий цех», «Жан Хуан Лу», «Жерарня», Goodman, Poke top, «Сыроварня», «Териберка». Среди новичков шорт-листа — Sparks, La maison, «Горыныч» и «Южанегорожане». Выбыли из списка PuppenHaus, Ruby, «Баранжар», Marco Polo, Pardon my French (закрылся).

Двухэтажную чайхану на месте взорвавшейся заправки построили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

На Гусинобродском шоссе, рядом с местом, где в 2021-м сгорела АГЗС, возвели впечатляющий дворец-ресторан. Здание украшено колоннами, лепниной, балясинами и большими окнами.

— Специалисты государственного строительного надзора Новосибирской области провели итоговую проверку соответствия выполненных работ требованиям проектной документации здания ресторана на Гусинобродском шоссе, — говорится в сообщении Стройнадзора Новосибирской области.

Новосибирский ресторанный бренд дошёл до Казани

Автор: Оксана Мочалова

Основанная в Новосибирске сеть ресторанов итальянской кухни «Перчини» 29 марта открывает первое заведение в Татарстане. Оно станет 38-м рестораном сети.

— Казанский проект стал для нас особенным. Мы увидели удивительные параллели между итальянской и татарской культурами — обе чтят семейные традиции, любят блюда из теста и придают особое значение вкусу блюд, — рассказывает бренд-директор Елена Носова.

«Новосибирца» Депардье предложили исключить из Союза кинематографистов

Автор: Артем Рязанов

Французского актёра Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России из-за неуплаты членских взносов.

Контрольно-ревизионная комиссия представила список членов союза, которых предлагается исключить за нарушение обязанностей, прописанных в уставе организации.

По новосибирской франшизе открывается ресторан в Барнауле

В компании RestMe заявили о расширении сети «Аджикинежаль». До конца этого года в Барнауле будет запущен второй ресторан с одноименным названием по новосибирской франшизе. На последние числа декабря запланировано техническое открытие этого заведения, а сразу после новогодних каникул — официальное, пишет телеграм-канал RestMe.

Известно, что ресторан на 120 посадочных мест общей площадью 400 квадратных метров расположен в торговом центре на Балтийской.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

