НАК обсудил рост террористических угроз и меры противодействия

Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) в формате видеоконференции. Заседание проходило под руководством Александра Бортникова, директора ФСБ и председателя НАК.

В начале заседания председатель НАК подчеркнул значительный рост числа террористических преступлений, совершаемых лицами, находящимися под влиянием украинских спецслужб и неонацистских группировок.

По данным экспертов, в текущем году благодаря скоординированным действиям силовых ведомств было предотвращено 172 террористических акта, нацеленных на критически важную и социальную инфраструктуру, а также атак на военнослужащих и представителей власти. Больше половины задержанных за такие преступления – молодежь, включая несовершеннолетних. Отмечается рост участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, к которым проявляют интерес международные террористические организации и украинские спецслужбы.

За 7 месяцев текущего года задержано более 290 мигрантов, предотвращена подготовка ими 18 терактов в местах массового скопления людей. С начала года предотвращено 9 вооруженных нападений на учебные заведения.

Первоочередной задачей названа профилактическая работа в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Благодаря мерам, координируемым НАК и региональными антитеррористическими комиссиями, проводятся информационно-разъяснительные мероприятия в образовательных учреждениях, активизирована профилактика с «группами риска», совершенствуется работа с лицами, подверженными террористической идеологии.

На заседании особое внимание уделили необходимости сосредоточить усилия на достижении практических результатов в этой области. Председатель Комитета поставил задачи по улучшению профессиональной подготовки специалистов, вовлечению институтов гражданского общества в профилактические мероприятия и контролю над их ходом и результатами.