Бизнес ищет таланты: крупные компании «воспитывают» сотрудников со школьной скамьи

В эпоху стремительной цифровизации и технологической революции карьера в крупной ИТ-компании для многих стала не просто работой, а настоящей мечтой — символом профессионального признания, финансовой стабильности и возможности участвовать в создании продуктов, меняющих мир.

Каждый год тысячи соискателей отправляют резюме в ведущие ИТ-компании, мечтая получить желанную работу. Однако реальность оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.

О трендах рекрутинга в технологичных отраслях говорили на социокультурном фестивале «Система ФЕСТ», который провели МТС и благотворительный фонд «Система». Основные события прошли в стенах НГУ. Центральным событием стала ИТ-конференция True tech day, где представители компаний, органов власти и учащиеся обсудили роль и перспективы ИИ в развитии бизнеса, образования и региона.

Участниками конференции стали более 400 начинающих и опытных ИТ-специалистов, студентов и старшеклассников. В рамках события выступила HR-директор МТС в Новосибирской области Алена Стрелкова.

По ее словам, в настоящее время крупные корпорации активно внедряют стратегии, направленные на формирование кадрового потенциала, начиная с уровня образовательных учреждений и заканчивая вузами. Современные подходы к рекрутингу уже не ограничиваются простым размещением вакансий и ожиданием откликов от квалифицированных специалистов. Вместо этого компании берут на себя функцию подготовки этих специалистов, реализуя комплексные программы взаимодействия с образовательными учреждениями, а также организуя хакатоны, профессиональные конкурсы и т.д. Эти мероприятия направлены на воспитание, мотивацию и привлечение как молодых профессионалов, так и тех, кто только планирует связать свою карьеру с данной отраслью.

— Мы стремимся вовлекать школьников и студентов в экспертные проекты. Стажировки, например, направлены у нас на работу с конкретными продуктами и проектами, где решаются реальные бизнес-задачи. Подобные конференции помогают связать студенческое сообщество и бизнес. Здесь участники обмениваются опытом и устанавливают полезные контакты. Такие встречи привлекают молодежь, а мы в свою очередь получаем возможность работать с перспективными кадрами. После таких мероприятий у меня всегда остается много визиток. В настоящее время все компании активно ищут талантливых специалистов, — рассказала Алена Стрелкова.

Нюансы подготовки резюме

Эксперт также рекомендовала студентам тренироваться составлять резюме с первого курса института, даже если они пока не планируют трудоустраиваться. Это поможет в дальнейшем при поиске работы.

— Главное, о чем стоит помнить, — это формат резюме. Если у вас два–три места работы или стаж десять лет, ваше резюме может занять пять–десять страниц. Но HR-специалисты не будут его читать. Старайтесь уместить все важное на одной–двух страницах. Раньше действовало правило «одна компания — одно резюме», но сейчас оно устарело. На популярные вакансии за один–два часа поступают до 50 откликов от работодателей. Поэтому важно подготовить несколько разных резюме, которые будут отвечать требованиям разных компаний, — отметила эксперт.

Кроме того, Алена Стрелкова рекомендовала указывать в резюме пройденные онлайн-курсы:

— Этот формат обучения рассчитан на короткое время, и учащийся получает максимально «упакованные» знания, а для работодателя это очередная галочка.

Указание зарплаты может сыграть против кандидата, так как компании иногда отсекают резюме из-за указанных цифр желаемого заработка.

— Если разница превышает 10%, по сравнению с другим кандидатом, то ваше резюме «улетит» в корзину, — предупреждает Стрелкова.

Отчество в современных резюме можно не указывать, так как в большинстве компаний все общаются по имени и фамилии.

— Обычно отчество может запросить служба безопасности или при трудоустройстве, — поясняет эксперт.

Плюсом в резюме для кандидата будет какие-либо навыки в Hard-skill* и Soft-skill.**

Также рекомендуется постоянно обновлять портфолио и удалять из него неактуальную информацию.

На перспективу

Алена Стрелкова дала прогноз по развитию HR в России в целом и в технологических отраслях в частности:

рост использования ИИ и автоматизации,

человекоцентричность и well-being,***

непрерывное обучение и развитие навыков,

дефицит кадров и конкуренция за таланты,

навыкоцентричный подход в найме,

рост роли HR-аналитики,

работа с новыми целевыми аудиториями,

укрепление корпоративной культуры и бренда работодателя.

* Hard-skill — конкретные профессиональные знания и умения, которые необходимы для выполнения определенной работы или задачи.

** Soft-skill — личные качества человека, помогающие эффективно взаимодействовать с другими людьми.

*** well-being — инициатива или программа, направленная на улучшение здоровья и благополучия сотрудников.

