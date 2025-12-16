Рекламодателям

Стало известно на каких лыжных курортах выгоднее всего отдыхать новосибирцам

  • 16/12/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Стало известно, на каких курортах выгоднее всего отдыхать новосибирцам
Отдых в Иркутской области — самый доступный для жителей столицы Сибири

Места для отдыха

Эксперты составили рейтинги доступности горнолыжных курортов России для жителей Новосибирской области, оценив их по средней стоимости проживания, ски-пассов, проката инвентаря и среднего чека в кафе и ресторанах. Они также рассчитали, во сколько обойдется день отдыха в этом сезоне, и сравнили цены с прошлым годом.

По результатам исследования 2ГИС и Отелло, средний день на горнолыжном курорте в России сегодня стоит 16 900 рублей — это на 5% дороже, чем в прошлом сезоне. Цены на самые доступные номера в отелях почти не изменились, но выросли стоимость ски-пассов, аренды горнолыжного снаряжения и питания в кафе рядом с курортами.

В сумму входят:

  • Ночь в гостинице рядом с курортом стоит около 9800 рублей. Это средняя цена за номер с минимальным тарифом в отелях, расположенных в 15 минутах пешком от горнолыжного курорта. Расчет сделан на период с декабря 2025 по февраль 2026 года.
  • Два приема пищи в местных кафе и ресторанах — обед и ужин (завтрак обычно включен в проживание) — обойдутся в 2100 рублей. Средний чек включает первое блюдо или салат, основное блюдо и напиток.
  • Стоимость однодневного ски-пасса и проката горных лыж или сноуборда — 5000 рублей

Стоит отметить, что цены рассчитаны без учета новогодних каникул.

Отели

Иркутская область предлагает самые доступные варианты отдыха. Например, день на курорте «Гора Соболиная» обойдется в 8100 рублей. В тройку самых бюджетных курортов также входят «Абзаково» в Башкортостане и Архыз в Карачаево-Черкесии. В первом случае стоимость составляет 10 100 рублей, а во втором — 12 900 рублей.

Сочи — лидер среди горнолыжных курортов. В «Газпроме» день обойдется в 27 600 рублей. «Красная Поляна» чуть дешевле — 26 300 рублей. Самый доступный вариант — «Роза Хутор», здесь отдых стоит 25 100 рублей.

Средняя стоимость ночи на горнолыжных курортах составит около 9800 рублей. Самые низкие цены на проживание в пешей доступности от курортов «Абзаково» и «Гора Соболиная» — в среднем около 4000 рублей за ночь. Самые высокие цены зафиксированы в Сочи: 17 800 рублей в районе «Красной поляны», 16 600 рублей около «Газпрома» и 14 000 рублей рядом с «Роза Хутором».

Аренда оборудования

В новом сезоне прокат комплекта для катания (горные лыжи или сноуборд с ботинками) на один день в среднем обойдется в 1800 рублей. Ски-пасс также на день стоит 3200 рублей. Таким образом, общая стоимость одного дня катания составляет около 5000 рублей. По сравнению с прошлым сезоном это на 14% дороже.

Наиболее доступными по стоимости оборудования являются курорты Архыз (3100 рублей), «Гора Соболиная» и Белокуриха (3400 рублей) в Карачаево-Черкесской республике. Самые высокие цены наблюдаются на курортах «Солнечная долина» в Челябинской области и в Сочи, на «Розе Хутор» и «Газпроме», где стоимость превышает 8000 рублей.

Цены в общепите

Средняя стоимость обеда на горнолыжных курортах составляет около 1050 рублей, при этом разница цен между курортами может достигать почти тысячи рублей. За год цены выросли на 12%.

Самые доступные по цене обеды можно найти на курортах «Губаха» (Пермский край) — 470 рублей, в «Солнечной долине» (Челябинская область) — 590 рублей и в «Бобровом логе» — 640 рублей. Самые дорогие обеды предлагаются в Манжероке и Сочи, где средняя цена составляет около 1500 рублей.

Новосибирская область

Непосредственно в регионе стоимость проката инвентаря варьируется от 250 до 1000 рублей в зависимости от длительности проката, комплекта и дня приезда. Стоимость подъемника — от 300 до 500 рублей за час. Разовые тарифы — от 50 до 200 рублей за подъем, абонементы — до 1700 рублей за день.

На самих комплексах аренда жилья начинается от 3 тысяч за самый небольшой номер, до 14-15 тысяч за люкс.

Напомним, по данным Росаккредитации, в реестр горнолыжный комплексов на странице региона указаны только две трассы, которые имеют официальное разрешение на работу.

Ранее редакция сообщала о том, что отели Новосибирска на Новый год забронированы на треть.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

1 183

Рубрики : Туризм

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : туризм гостиницы горнолыжные курорты


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Право первой очереди»: в Новосибирске прописали поддержку бизнеса в рамках ЭКГ-рейтинга
16/12/25 15:00
Бизнес Власть
В Госдуме сообщили о праве жильцов на перерасчет платы за ЖКХ
16/12/25 14:00
Общество
В Новосибирске корректируют движение транспорта после ввода моста через Обь
16/12/25 13:06
Власть
Уют мегаполиса: ГК «Расцветай» представляет новый проект в Калининском районе
16/12/25 13:05
Недвижимость
Стало известно на каких лыжных курортах выгоднее всего отдыхать новосибирцам
16/12/25 13:00
Туризм
Новосибирский депутат выдвинул новые законы в защиту покупателей ИЖС
16/12/25 12:30
Власть Недвижимость Общество
«Не новогоднее настроение»: масочный режим рекомендовали ввести в магазинах и ресторанах Новосибирска
16/12/25 12:00
Бизнес Общество
Новосибирский психолог объяснила, поможет ли сокращённый рабочий день от выгорания
16/12/25 11:30
Общество
Стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей
16/12/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Название для четвертого моста Новосибирска предложила Группа «ВИС»
16/12/25 10:00
Город Общество
«Сибирия»: современный комфорт, вписанный в природу
16/12/25 9:00
Недвижимость
«Виноваты бывшие»: новосибирский производитель бытовой химии объяснил дефолт по облигациям
16/12/25 8:00
Бизнес Финансы
В Новосибирске открыли четвертый мост через Обь стоимостью почти 47 млрд рублей
15/12/25 23:50
Город Общество
Десятки жалоб от участников новосибирского ритуального рынка поступили в мэрию
15/12/25 19:00
Бизнес Власть Общество
На рынке маркетплейсов России усилится борьба с потребительским терроризмом (видео)
15/12/25 18:00
Бизнес ПроБизнес Рынки
Эксперт рассказал, как можно получить дополнительный доход с ИИС
15/12/25 17:15
Технологии Финансы
Беспилотники в Новосибирской области выявляют самовольный захват земель
15/12/25 17:00
Общество
Дело в отношении экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд Новосибирска
15/12/25 16:00
Бизнес Право&Порядок
Отцы Новосибирска просят снизить тарифы ОСАГО
15/12/25 15:30
Власть Общество Страхование
Новосибирский бизнес не потянет повышенный коэффициент по ОСАГО
15/12/25 15:00
Страхование Финансы
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять