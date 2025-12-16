Стало известно на каких лыжных курортах выгоднее всего отдыхать новосибирцам

Места для отдыха

Эксперты составили рейтинги доступности горнолыжных курортов России для жителей Новосибирской области, оценив их по средней стоимости проживания, ски-пассов, проката инвентаря и среднего чека в кафе и ресторанах. Они также рассчитали, во сколько обойдется день отдыха в этом сезоне, и сравнили цены с прошлым годом.

По результатам исследования 2ГИС и Отелло, средний день на горнолыжном курорте в России сегодня стоит 16 900 рублей — это на 5% дороже, чем в прошлом сезоне. Цены на самые доступные номера в отелях почти не изменились, но выросли стоимость ски-пассов, аренды горнолыжного снаряжения и питания в кафе рядом с курортами.

В сумму входят:

Ночь в гостинице рядом с курортом стоит около 9800 рублей. Это средняя цена за номер с минимальным тарифом в отелях, расположенных в 15 минутах пешком от горнолыжного курорта. Расчет сделан на период с декабря 2025 по февраль 2026 года.

Два приема пищи в местных кафе и ресторанах — обед и ужин (завтрак обычно включен в проживание) — обойдутся в 2100 рублей. Средний чек включает первое блюдо или салат, основное блюдо и напиток.

Стоимость однодневного ски-пасса и проката горных лыж или сноуборда — 5000 рублей

Стоит отметить, что цены рассчитаны без учета новогодних каникул.

Отели

Иркутская область предлагает самые доступные варианты отдыха. Например, день на курорте «Гора Соболиная» обойдется в 8100 рублей. В тройку самых бюджетных курортов также входят «Абзаково» в Башкортостане и Архыз в Карачаево-Черкесии. В первом случае стоимость составляет 10 100 рублей, а во втором — 12 900 рублей.

Сочи — лидер среди горнолыжных курортов. В «Газпроме» день обойдется в 27 600 рублей. «Красная Поляна» чуть дешевле — 26 300 рублей. Самый доступный вариант — «Роза Хутор», здесь отдых стоит 25 100 рублей.

Средняя стоимость ночи на горнолыжных курортах составит около 9800 рублей. Самые низкие цены на проживание в пешей доступности от курортов «Абзаково» и «Гора Соболиная» — в среднем около 4000 рублей за ночь. Самые высокие цены зафиксированы в Сочи: 17 800 рублей в районе «Красной поляны», 16 600 рублей около «Газпрома» и 14 000 рублей рядом с «Роза Хутором».

Аренда оборудования

В новом сезоне прокат комплекта для катания (горные лыжи или сноуборд с ботинками) на один день в среднем обойдется в 1800 рублей. Ски-пасс также на день стоит 3200 рублей. Таким образом, общая стоимость одного дня катания составляет около 5000 рублей. По сравнению с прошлым сезоном это на 14% дороже.

Наиболее доступными по стоимости оборудования являются курорты Архыз (3100 рублей), «Гора Соболиная» и Белокуриха (3400 рублей) в Карачаево-Черкесской республике. Самые высокие цены наблюдаются на курортах «Солнечная долина» в Челябинской области и в Сочи, на «Розе Хутор» и «Газпроме», где стоимость превышает 8000 рублей.

Цены в общепите

Средняя стоимость обеда на горнолыжных курортах составляет около 1050 рублей, при этом разница цен между курортами может достигать почти тысячи рублей. За год цены выросли на 12%.

Самые доступные по цене обеды можно найти на курортах «Губаха» (Пермский край) — 470 рублей, в «Солнечной долине» (Челябинская область) — 590 рублей и в «Бобровом логе» — 640 рублей. Самые дорогие обеды предлагаются в Манжероке и Сочи, где средняя цена составляет около 1500 рублей.

Новосибирская область

Непосредственно в регионе стоимость проката инвентаря варьируется от 250 до 1000 рублей в зависимости от длительности проката, комплекта и дня приезда. Стоимость подъемника — от 300 до 500 рублей за час. Разовые тарифы — от 50 до 200 рублей за подъем, абонементы — до 1700 рублей за день.

На самих комплексах аренда жилья начинается от 3 тысяч за самый небольшой номер, до 14-15 тысяч за люкс.

Напомним, по данным Росаккредитации, в реестр горнолыжный комплексов на странице региона указаны только две трассы, которые имеют официальное разрешение на работу.

Ранее редакция сообщала о том, что отели Новосибирска на Новый год забронированы на треть.