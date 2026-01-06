Проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году

Агентство стратегических инициатив включило 15 регионов России в пилотный проект по развитию образовательного туризма. В этот список попала и Новосибирская область. В регионах будет внедряться Целевая модель детского и молодежного образовательного туризма.

— Для субъектов это означает формирование комплексной отрасли — от нормативной базы до инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность территорий и создаст новые рабочие места. Модель также станет инструментом для патриотического воспитания и профориентации, — пояснили в АСИ.

По итогам реализации программы #КласснаяСтрана в 2023 – 2025 годах, 42 региона России создали образовательные программы путешествий, было разработано 120 творческих детских проектов, а также свыше 200 образовательных программ путешествий. Например, в Иркутске это «Азбука Символов Иркутской области», «Все дороги ведут в Южное Прибайкалье». На Кузбассе — «На пути к мегалитам Горной Шории», «Кузбасс-вояж». В Красноярске — «Академия столбизма. «Чешем по Столбам», «Дорогой Ильича».

Напомним, в 2024 году туристическая компания «Веселое путешествие» (Москва) сообщала о планах привозить школьные группы в Новосибирск по мере их формирования к новому учебному сезону. В Минэкономразвития региона поясняли, что маршруты построены с учетом профориентации школьников старших классов. в Минэкономразвития региона, маршруты построены с учетом профориентации школьников старших классов.

Ранее редакция сообщала о том, что 30 специалистов освоили промышленный туризм в Новосибирске.