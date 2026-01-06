Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Туризм

Проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Три региона Сибири уже участвуют в этой программе

Агентство стратегических инициатив включило 15 регионов России в пилотный проект по развитию образовательного туризма. В этот список попала и Новосибирская область. В регионах будет внедряться Целевая модель детского и молодежного образовательного туризма.

— Для субъектов это означает формирование комплексной отрасли — от нормативной базы до инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность территорий и создаст новые рабочие места. Модель также станет инструментом для патриотического воспитания и профориентации, — пояснили в АСИ.

По итогам реализации программы #КласснаяСтрана в 2023 – 2025 годах, 42 региона России создали образовательные программы путешествий, было разработано 120 творческих детских проектов, а также свыше 200 образовательных программ путешествий. Например, в Иркутске это «Азбука Символов Иркутской области», «Все дороги ведут в Южное Прибайкалье». На Кузбассе — «На пути к мегалитам Горной Шории», «Кузбасс-вояж». В Красноярске — «Академия столбизма. «Чешем по Столбам», «Дорогой Ильича».

Напомним, в 2024 году туристическая компания «Веселое путешествие» (Москва) сообщала о планах привозить школьные группы в Новосибирск по мере их формирования к новому учебному сезону. В Минэкономразвития региона поясняли, что маршруты построены с учетом профориентации школьников старших классов. в Минэкономразвития региона, маршруты построены с учетом профориентации школьников старших классов.

Ранее редакция сообщала о том, что 30 специалистов освоили промышленный туризм в Новосибирске. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Образовательный туризм

8
0
0
Предыдущая статья
Самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае

Самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году сотрудники, работающие по окладной системе при пятидневной рабочей неделе, смогут существенно варьировать продолжительность отдыха и размер отпускных в зависимости от выбранного месяца. Самый длинный отпуск новосибирцы, как и другие россияне, смогут оформить в январе и мае, а самые крупные выплаты — получить в июле.

Наиболее выгодным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения размера отпускных в 2026 году станет июль — в нем 23 рабочих дня. При расчете среднего заработка это позволяет получить максимальную выплату.

Читать полностью

Движение автобусов и грузовиков по новосибирским трассам временно ограничили

Автор: Юлия Данилова

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) сообщило о временном ограничении движения пассажирского междугороднего автобусного сообщения по двум трассам:

Причина — плохая видимость из-за снежной метели — до 50 метров. Предварительное время ограничения — до 18.00.

Читать полностью

Ритейлеры Новосибирска недосчитались покупателей в четвертом квартале

Автор: Юлия Данилова

Четвертый квартал 2025 года большинство предприятий розничной торговли Новосибирской области (78,3%) оценили как благоприятный для отрасли. Для 21,7% опрошенных экономическая ситуация была неблагоприятной, констатировали в Новосибирскстате. По сравнению с 2024 годом, количество тех, кто говорит о негативном тренде за год выросло почти в два раза: в IV квартале 2024 года — 87,1% и 12,9% соответственно.

Основными факторами, ограничивающими активность организаций розничной торговли, в IV квартале 2025 года стали:

Читать полностью

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вышла книга, посвященная реставрации исторических самолетов до летного состояния. Одним из ее авторов стал генеральный директор компании «Авиареставрация» Владимир Бернс. В интервью Infopro54 он рассказал о книге, об истории своей компании и о том, как и за чей счет восстанавливается техника военных лет.

 Владимир Андреевич, как и с чего начиналась история вашей компании?

Читать полностью

Застройщикам Новосибирска вновь разрешили не платить штрафы за срыв сдачи домов

Автор: Юлия Данилова

Накануне Нового года российские застройщики получили подарок. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория по уплате штрафов за срывы сроков сдачи жилых комплексов до 31 декабря 2026 года.

Напомним, на итоговой конференции Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мораторий на выплату неустоек за задержку застройщиками сдачи объектов не будет продлен в 2026 году. Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев предупреждал, что это может стать проблемой примерно для 30% застройщиков региона.

Читать полностью

Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

В период новогодних праздников жители Новосибирска активно посещают кинотеатры, торговые центры, рестораны и другие развлекательные заведения. Бесплатный Wi-Fi в этих местах становится настоящим спасением при нестабильном мобильном интернете. Однако важно помнить о существующих рисках, связанных с безопасностью таких сетей. Эксперты МТС рассказывают, как защитить свои данные при подключении к общедоступному Wi-Fi.

Избегайте подключения к сетям без пароля

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бизнес Туризм

Проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году

Бизнес Общество

Самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае

Культура Общество

Природные объекты и поселки с зимними названиями нашли в Новосибирской области

Общество

Движение автобусов и грузовиков по новосибирским трассам временно ограничили

Бизнес Общество

Ритейлеры Новосибирска недосчитались покупателей в четвертом квартале

Актуальный разговор Бизнес Общество

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

Культура Общество

Рождественскую литургию из Вознесенского собора Новосибирска покажут онлайн

Власть Недвижимость Общество

Застройщикам Новосибирска вновь разрешили не платить штрафы за срыв сдачи домов

Власть Право&Порядок

Самые громкие дела, возбужденные в отношении чиновников, в Новосибирской области

Общество

Долги новосибирцев за ЖКХ на миллиард рублей переданы приставам

Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

Общество

«Защита от клеветы»: алгоритм действий в конфликтах с участием педагогов прописали школам Новосибирска

Культура Общество

Известный шеф-повар Сырников раскрыл новосибирцам секреты рождественского стола

Общество

Развод подорожал в восемь раз в Новосибирске

Бизнес Туризм

Гостевые дома в четырех регионах Сибири запретили сдавать без включения в реестр

Авто Общество

Новосибирских водителей призывают воздержаться от поездок

Авто Общество

Праворульные машины станет сложнее регистрировать в Новосибирске

Власть Общество

Сбор елей на утилизацию стартует 13 января в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности