Власти Новосибирска попросили Россельхознадзор проверить торговлю мясом у ГБШ

Редакция Infopro54 получила ответ от мэрии Новосибирска по поводу мясных рядов рядом с Гусинобродским шоссе. В нем говорится, что информация об этих объектах передана в Управление ветеринарии Новосибирской области и Россельхознадзор.

26 марта Infopro54 опубликовал материал о торговле мясом в ларьках, расположенных рядом с трамвайным кольцом на улице Волочаевской. В общей сложности там порядка пятнадцати ларьков. Жители окрестных домов сообщают, что продавцы в этих мясных рядах не показывают ветеринарные справки по требованию покупателей. Журналист Infopro54 убедился в этом, посетив указанные мясные ряды и попросив в нескольких ларьках показать ветеринарно-сопроводительные документы. Ни один продавец не показал ветсправку на мясо — у каждого находилось какое-то объяснение, почему нет документа. Также журналисту не удалось увидеть на мясе ни одного клейма ветслужбы или госветнадзора — продавцы утверждали, что части туш, на которых ставятся печати, были срезаны и проданы.

Редакция направила в мэрию Новосибирска запрос о количестве законных и незаконных нестационарных торговых объектов, находящихся на указанном участке, и попросила рассказать, какие требования выдвигаются к ларькам, в которых ведется торговля мясом, и кто должен контролировать их соблюдение. Публикуем полученный ответ без сокращений.

— В ходе обследования территории 17.03.2026 по адресному ориентиру: Гусинобродское шоссе, (31) установлено, что земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:11035 находится в частной собственности. По данным фактам администрацией района направлено письмо в Управление ветеринарии по Новосибирской области и Россельхознадзор об осуществлении деятельности по реализации (торговле) мясом в нестационарных торговых объектах для проведения мероприятий в рамках полномочий. Дополнение к ответу будет предоставлено в установленные законодательством сроки, — говорится в ответе пресс-центра мэрии Новосибирска на запрос Infopro54.

Мясные ларьки на трамвайном кольце на улице Волочаевской, по словам местных жителей, работают достаточно давно. Спрашивать справки, как сказала одна из собеседниц редакции, не принято, потому «здесь по-прежнему по сути барахолка со своими правилами». Но некоторые покупатели стали более бдительными из-за того, что происходит в Новосибирской области в последние полтора месяца: из-за сокращения поставок мяса на крупные продовольственные рынки, изъятия и умерщвления скота в селах, заявлений о том, что пастереллез, названный главным виновником происходящего, на каком-то этапе вышел из-под контроля и потребовал жестких мер.

Ранее редакция сообщала, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, комментируя ситуацию в Новосибирской области, говорил, что торговля, которая ведется незаконно, это источник распространения любого вида заболевания. Также он призывал жителей сел контролировать друг друга и не допускать появления скота, который не прошел ветеринарный контроль.