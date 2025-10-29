В Новосибирск не пропустили 142 тонны узбекского винограда

В октябре 2025 года в Новосибирске предотвратили ввоз крупной партии заражённой сельскохозяйственной продукции. По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, обнаружили семь случаев карантинного растения — повилики (Cuscuta spp.) в партиях винограда весом 142 тонны.

— Вредный организм был выявлен в ходе карантинного фитосанитарного контроля при поступлении продукции из Узбекистана на новосибирский склад временного хранения и идентифицирован специалистами Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Общий вес заражённого винограда достиг 142 тонн. Из-за высокого фитосанитарного риска ввоз партии продукции запретили, а её владельцам предписали вернуть заражённые товары.

Контролирующие органы предупреждают о возможных рисках распространения карантинного вредителя.

Повилика, как подчеркивают эксперты, становится серьезной угрозой для посевов сельскохозяйственных культур. Этот паразит снижает продуктивность растений и может вызвать их гибель.

Ранее редакция сообщала о том, что с начала июня Россельхознадзор не пустил в область более 320 тонн фруктов и овощей.