Стоимость отдыха в глэмпингах Новосибирска доходит до 20 000 рублей за ночь

Концепция «микропутешествий»

Рынок глэпмингов в России в 2025 году активно растет. Количество бронирований в теплый сезон (май-сентябрь) увеличилось на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В октябре-декабре — на 52%. Об этом говорится в аналитике, представленной Ассоциацией глэмпингов и сервисом Bronevik.com.

На карте глэмпингов России на сегодняшний день 748 объектов, из них только четыре находятся в Новосибирской области: база отдыха «Оазис», «Лаки Глэмпинг» «Побег из города» и «Хвоя». Интересно, что в реестре Росаккредитации сегодня также четыре объекта, но они почти не совпадают с теми, которые указаны на карте: «Медвежка, «Лиса», «Голубое озеро» и «Лаки Глэмпинг».

Между тем, по данным «2ГИС», в регионе сегодня работают 27 глэмпингов. Годом ранее их было на шесть меньше. То есть рынок в регионе за год вырос минимум на 28%.

Средний чек за ночь в глэмпинге по России в высокий сезон составил 10 500 рублей, в низкий сезон — 9 900 рублей. В Новосибирской области в 2024 году средняя стоимость проживания в глэмпинге составляла 8 000 рублей за сутки. Сейчас минимальная цена за аренду глэмпинга на сутки в регионе составляет от 2 500 до 20 000 рублей.

По данным платформы Bronevik.com, средняя продолжительность проживания в глэмпингах составляет одну-две ночи в высокий сезон.

— Это говорит о том, что формат воспринимается гостями прежде всего как экспириенс-туризм для уединения и нестандартных впечатлений, а не длительного размещения. Это соответствует концепции «микропутешествий» выходного дня, которая набирает популярность среди городских жителей. В низкий сезон длительность пребывания увеличивается до двух ночей, что может свидетельствовать о большей осознанности выбора и планировании более спокойного отдыха в менее загруженные периоды, — отметили эксперты компании.

Лидером по количеству действующих глэмпингов в России является Московская область — 99 объектов. На втором месте — Краснодарский край (60), на третьем — Ленинградская область (54). При этом глэмпинги сегодня составляют всего 1% от общего числа средств размещения в России, что указывает на значительный потенциал роста сегмента.

Новые тренды рынка в 2026 году

Аналитики Ассоциации глэмпингов России и сервиса Bronevik.com также обозначили ключевые тренды, которые будут влиять на рынок в 2026 году.

Регуляторные изменения

С 1 июня 2026 года вступит в силу ГОСТ для глэмпингов, который установит единые стандарты для этого вида средств размещения — от выбора площадки до работы персонала. Эксперты полагают, что это создаст ориентиры для инвесторов, заинтересованных во вложении средств в этот сегмент индустрии размещения, и снизит правовые риски.

Bleisure-туризм*

В России растет популярность гибридного формата «работа + отдых», концепции work-life balance**. В этот тренд хорошо вписываются глэмпинги.

*Концепция путешествий, при которой деловая поездка совмещается с отдыхом.

**Баланс между работой и личной жизнью.

Экологическая осознанность

Экотуризм в России растет на 15% в год, увеличивается спрос на интеграцию в природную среду без нарушения экосистем.

Всесезонность

Большинство глэмпингов в России сейчас работают круглогодично (592)? и количество таких предложений на рынке увеличивается.

Познавательный, событийный туризм

Все более востребованы проекты, подчеркивающие локальную идентичность места и культуры.

Земельные вопросы

Значительная доля глэмпингов (не менее 30% от общего числа) была построена с нарушениями — прежде всего на землях неподходящего назначения. Это станет ключевым риском для отрасли в 2026 году.

— Для решения этой проблемы необходима поддержка региональных властей и «земельная амнистия», которая позволит не потерять важную долю рынка, — констатируют эксперты.

В целом, аналитики отмечают, что на рынке происходит естественная селекция и выход сегмента из серой зоны:

покидают рынок объекты, которые не справились с классификацией; проекты, ориентированные на долгосрочное развитие, перестраивают работу;

востребованы бизнесы, ориентированные на развитие качества услуг и сервиса.

