Экс-гендиректору «ФК «Новосибирск» Андрею Перлову изменили меру пресечения

В Центральном районном суде Новосибирска прошло очередное заседание по уголовному делу против бывшего генерального директора АНО «ФК «Новосибирск» Андрея Перлова, главного бухгалтера клуба Татьяны Лошкаревой и начальника управления по футболу «Сибири» Константина Кричевского.

— Суд удовлетворил наше с Перловым А.Б. ходатайство об изменении ему меры пресечения: Андрей Борисович освобожден из-под стражи, и в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца, то есть до 13 марта 2026 года. Сегодняшний вечер Андрей Борисович проведет не в следственном изоляторе, а у себя дома – со своей женой, с их собакой и котом, — говорится в сообщении адвоката Перлова Геннадия Шишебарова в Telegram.

Напомним, в конце марта 2024 года бывшего гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова задержали и арестовали по материалам регионального УФСБ. По версии следствия, в результате противоправных действий из бюджета региона был похищен 21 млн рублей, которые были выделены Министерством спорта Новосибирской области на развитие футбольного клуба «Новосибирск». В сентябре того же года в дело внесли новый поворот: по одному из эпизодов о хищении бюджетных средств обвиняемыми стали бывший главный бухгалтер АНО «ФК Новосибирск» и экс-гендиректор футбольной «Сибири».

Свою вину Андрей Перлов не признает.

Андрей Перлов был гендиректором ФК «Новосибирск» с 2020 по 2022 год. Он — победитель XXV Олимпийских игр 1992 года в Барселоне по спортивной ходьбе на 50 км. Завершил спортивную карьеру в 1996 году и работал заместителем руководителя департамента физкультуры и спорта Новосибирской области, а также исполнительным директором Федерации футбола региона.

