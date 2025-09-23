ФСБ накрыла банду мигрантов, помогавшую иностранцам легализоваться в России

В Новосибирске и в Петропавловске-Камчатском задержали главарей этнической преступной группы, организовавшей легализацию мигрантов в российских регионах.
Установлено, что трое подозреваемых, также находившихся в России незаконно, оформляли соотечественникам фиктивные документы об оплате патентов, позволяющие им пребывать в нашей стране свыше установленного срока. Фальшивые документы незаменимые специалисты использовали для работы на стройках Камчатского края.
«Приняли» легализаторов при попытке бегства на родину — в Среднюю Азию.
— Следствием органов безопасности в отношении троих участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору», — сообщила пресс-секретарь УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.
Их подопечные также были задержаны — за использование заведомо подложного документа на них завели уголовное дело. Сейчас нелегалы ожидают своей участи в центре временного содержания иностранных граждан.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске супружеская пара организовала бизнес по организации незаконной миграции. За несколько лет семейному подряду удалось оформить фиктивные трудовые договоры и поддельные миграционные документы более 300 выходцам из ближнего зарубежья.
Фото: скриншот оперативного видео УФСБ РФ по Камчатскому краю
