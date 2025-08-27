Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета

Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета РФ до августа 2026 года. Он возглавляет СКР с 2011 года.

Для новосибирцев это очень хорошая новость, так как глава СК в последние годы оперативно брал на контроль множество сложных вопросов, которые возникали в регионе. Речь идет о проблемах с мигрантами, обманутых дольщиках, проблеме мусорных полигонов, резонансных ситуациях, связанных с детьми и т.д.

Ранее СМИ писали, что Бастрыкин — один из главных претендентов на должность председателя Верховного суда после ухода Ирины Подносовой. Заявления на этот пост принимали до 25 августа.

Кандидатура Бастрыкина рассматривалась как наиболее очевидная. В прошлом году Путин продлил его срок службы до 27 августа 2025 года, и новый указ тогда еще не был обнародован.

По данным «Коммерсанта», в качестве кандидатур на должность председателя Верховного суда также обсуждались министр юстиции Константин Чуйченко и помощник президента, начальник контрольного управления Дмитрий Шальков. Однако 26 августа стало известно, что председателем Верховного суда станет генпрокурор Игорь Краснов.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент в детском лагере под Новосибирском. Учреждение временно закрыли из-за угрозы жизни и здоровью детей.