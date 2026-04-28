Свыше 78 тысяч новосибирцев работают на опасных производствах

На конец 2025 года во вредных и опасных условиях труда работали 78,1 тысяча жителей региона, среди которых 15,5 тысяч составили женщины, отмечает Новосибирскстат.

Больше всего таких работников в организациях следующих отраслей:

водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 54,6% от общей численности обследованных работников этого вида деятельности;

по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха — 40,9%;

обрабатывающих производств — 39%.

Самыми распространенными факторами производственной среды традиционно остаются шум, ультразвук воздушный и инфразвук, под их воздействием трудились 16,6% от общей численности обследованных работников, химический фактор — 6,8%.

Эксперты Новосибирскстата также изучили пакет компенсаций, которые предлагаются сотрудникам вредных производств.

34,2% — проведение медицинских осмотров,

32,7% — оплата труда в повышенном размере,

14,1% — ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,

12,9% — на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Напомним, по данным инспекции труда, в 2025 году жители региона подали более шести тысяч жалоб на работодателей.

В 2025 году в регионе было зарегистрировано 88 групповых, тяжёлых, в том числе, смертельных несчастных случаев на производстве. Больше всего таких ЧП произошло в строительной отрасли — 29, на обрабатывающих производствах — 26, в транспортировке и хранении — 17, в сельском хозяйстве — 6, в добыче полезных ископаемых — 5, водоснабжении — 1. По несчастным случаям в Следственный комитет в 2025 году было передано 92 материала, возбуждено 10 уголовных дел.

