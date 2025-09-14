Ни один горнолыжный комплекс Новосибирской области пока не прошел аккредитацию

До начала нового горнолыжного сезона в Новосибирской области около двух месяцев, между тем пока ни один объект в регионе легально работать после установления снежного покрова не сможет. Пока ни одна лыжная трасса не прошла классификацию и не включена в реестр Росаккредитации.

Как сообщила редакции Infopro54 аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь, за консультациями собственники горнолыжных комплексов обращались, брали необходимый пакет документов.

— Собственники знают, что документы нужно готовить. Однако, по моей информации, пока заявку на включение в реестр Росаккредитации еще никто не подавал. Думаю, что дотянут до последнего, как это было с коллективными средствами размещения, а потом будут бегать и думать, как побыстрее войти в реестр Росаккредитации, — не исключает собеседник редакции.

При этом она предупредила, что с 2025 года федеральное законодательство серьезно ужесточило требования к горнолыжным комплексам. Для включения в реестр компании должны предоставить информацию о характеристиках горнолыжной трассы (угол наклона трассы, ширина, протяженность, размер выката), присвоенной трассе категории, дату проведения документарной экспертной оценки и копии протокола обследования трассы, документы поверки канатной дороги. Кроме того, компания должна подтвердить наличие квалифицированного обслуживающего персонала, при этом все инструкторы, работающие на трассах, также должны быть включены в реестр. На объекте должен быть оборудованный медпункт, пункт проката с технически исправным инвентарем и т.д.

— Не факт, что в реестр смогут войти все, так как нужно смотреть техническое состояние трасс. У многих оно не соответствует даже документам. В конце сентября мы выезжаем на один из горнолыжный комплексов региона, только после этого уже можно будет делать какие-то выводы, — пояснила собеседница редакции.

Ранее она не исключала, что для выполнения всех требований федерального закона горнолыжным комплексам придется поднимать цены на свои услуги. В минувшем сезоне это уже можно было наблюдать на примере Шерегеша.

Корреспондент Infopro54 обратился за комментариями к собственникам популярных в Новосибирске горнолыжных трасс. На момент публикации материала обратную связь получить не удалось.

Напомним, в Новосибирской области, по данным Минэкономразвития региона, есть семь горнолыжных комплексов:

горнолыжный комплекс «Горный», Тогучинский район, рабочий поселок Горный,

спортивно- оздоровительный комплекс «Альбатрос», Новосибирск, ул. Выборная,

сноуборд-парк «Горский», Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,

горнолыжный клуб «Корел-Иня», Новосибирск, Ключ-Камышенское плато,

горнолыжный комплекс, парк отдыха «Кольцово», Новосибирск, пр. ак. Сандахчиева,

ГЛК «Юрманка», деревня Верх-Ики, Маслянинский район.

Стоит отметить, что в реестр Росаккредитации на данный момент включены пять лыжных трасс компании ООО «АМИ». Эти объекты расположены в Шерегеше. Судя по данным сервиса «Контур Фокус», в декабре 2024 года ООО «АМИ» сменила место регистрации из Новосибирска на Кемеровскую область, поселок Чугунаш. В мае 2025-uj была переименована в ООО «Асыр». Собственником компании является Вадим Кулубеков (100%).

Ранее редакция сообщала о том, что около 100 гостиниц Новосибирской области не вошли в реестр Росаккредитации. В основном речь идет о бюджетном отдыхе в районах области.