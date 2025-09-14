Отопительный сезон в Новосибирске начнется с 17 сентября

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о начале отопительного сезона 2025-2026 года.

с 17.09.2025 начнется подключение объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием граждан, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций;

с 19.09.2025 — объектов жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.

На разворот всей системы в городе обычно уходит около 10 дней.

Напомним, на минувшей неделе начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков сообщал, что что процент согласования паспортов готовности домов в городе пока небольшой — 53,41% (4503 дома). На 9 сентября хуже всего ситуация была в Первомайском районе, где паспорта получил 21 дом или 4,5% от плана. На втором месте в антирейтинге Октябрьский район — 348 домов или почти 34% от плана. На третьем Кировский (339 домов, 35% от плана) и Ленинский районы (616, 36%).

Зайков пояснял, что принимает пакет документов на паспорта готовности домов к зиме до 10 сентября включительно, а потом я начинает их подписывать. По его оценке, на это уйдет около трех недель. Все дома, которые не получили паспорта готовности к зиме, обязаны готовиться дальше и получить акты готовности к зиме.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 15 сентября ночь в Новосибирской области ожидается температура +3… +8 °C при прояснениях заморозки до -2°C, днем — +17…+19°C.

По данным Gismeteo, ночные температуры в Новосибирске будут варьироваться от +1… +6 °C, дневные — +6… +20 °C. На следующей неделе дожди пока ожидаются только в субботу.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК объявила условия для досрочного подключения домов к отоплению. Мэрия заявляла о готовности начать разворот отопления с 15 сентября.