В России предлагают ввести многомиллионные штрафы за фото в купальниках в соцсетях

Автор: Артем Рязанов

Глава Союза отцов Новосибирской области находит это предложение нелогичным и излишним

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой ужесточить контроль за контентом в социальных сетях. По его мнению, необходимо запретить использование фотографий в купальниках в качестве аватаров и ввести серьёзные штрафы за нарушение.

Предлагаемые меры предусматривают штраф в размере 2 миллионов рублей за первое нарушение и 10 миллионов рублей — за повторное. Бородин обосновал свою позицию тем, что в интернете преобладает контент с эротическим подтекстом, а патриотических материалов недостаточно.

Основная цель инициативы — защита молодёжи от негативного влияния определённого контента. По мнению инициатора, такие меры помогут эффективнее контролировать интернет-пространство.

Противоположную точку зрения высказал глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. Как сообщил Om1 Новосибирск, Майоров считает предложенные штрафы избыточными и нелогичными.

По мнению эксперта, вместо введения жёстких ограничений следует:

  • усилить возрастную маркировку контента;
  • ужесточить контроль за действительно запрещённым контентом;
  • развивать медиаграмотность среди детей и родителей;
  • создавать позитивный воспитательный контент.

Сергей Майоров подчеркнул, что фотографии в купальниках на пляже нельзя приравнивать к запрещённому контенту, если они соответствуют нормам этики и дресс-кода. Он назвал инициативу популистской и не несущей конструктивного решения проблемы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Абхазии в 20 раз подняли штрафы за ношение купальников вне пляжа.

Источник фото: нейросеть Алиса

