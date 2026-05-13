В России предлагают ввести многомиллионные штрафы за фото в купальниках в соцсетях

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой ужесточить контроль за контентом в социальных сетях. По его мнению, необходимо запретить использование фотографий в купальниках в качестве аватаров и ввести серьёзные штрафы за нарушение.
Предлагаемые меры предусматривают штраф в размере 2 миллионов рублей за первое нарушение и 10 миллионов рублей — за повторное. Бородин обосновал свою позицию тем, что в интернете преобладает контент с эротическим подтекстом, а патриотических материалов недостаточно.
Основная цель инициативы — защита молодёжи от негативного влияния определённого контента. По мнению инициатора, такие меры помогут эффективнее контролировать интернет-пространство.
Противоположную точку зрения высказал глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. Как сообщил Om1 Новосибирск, Майоров считает предложенные штрафы избыточными и нелогичными.
По мнению эксперта, вместо введения жёстких ограничений следует:
- усилить возрастную маркировку контента;
- ужесточить контроль за действительно запрещённым контентом;
- развивать медиаграмотность среди детей и родителей;
- создавать позитивный воспитательный контент.
Сергей Майоров подчеркнул, что фотографии в купальниках на пляже нельзя приравнивать к запрещённому контенту, если они соответствуют нормам этики и дресс-кода. Он назвал инициативу популистской и не несущей конструктивного решения проблемы.
