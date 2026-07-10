Новая 100-рублёвая купюра появится в кошельках новосибирцев

Банк России с 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Новая купюра, выпуск которой посвящен Центральному федеральному округу, получила усиленный защитный комплекс и обновленное оформление оборотной стороны.

Дизайн лицевой стороны купюры остался прежним — на ней изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. Основным изображением оборотной стороны стал Ржевский мемориал Советскому Солдату, а также стилизованная карта Центрального федерального округа. Преобладающие цвета банкноты — оливковый и оранжевый. В нижней правой части лицевой стороны теперь расположен QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России с подробным описанием всех защитных признаков.

Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета с внедренными защитными волокнами двух типов — цветными (с чередованием красного и синего) и серыми. Для надежного определения подлинности специалисты рекомендуют проверять не менее трех защитных признаков одновременно. Среди ключевых элементов защиты — многотоновый водяной знак, ныряющая голографическая нить шириной 2 мм, а также микропечать и микротексты, видимые только при увеличении.

— Часть фрагментов изображения содержит мелкие графические элементы и микротексты, — отметили в пресс-службе.

Новые сторублевки будут поступать в обращение постепенно. Они остаются законным средством наличного платежа наравне с купюрами образца 1997 года и более поздних модификаций и обязательны к приему без ограничений при оплате любых товаров и услуг. У банкноты два серийных номера на оборотной стороне: левый читается по короткой стороне, правый — по длинной.

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