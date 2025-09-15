«Всё время с полной загрузкой»: новосибирские судовладельцы назвали навигацию-2025 лучшей за последние годы

Новосибирские судоходные компании подвели промежуточные итоги навигационного сезона. Обычно в 20-х числах сентября грузовые перевозки по Оби уже заканчиваются из-за низких уровней воды в реке. В текущем же году гидрологическая ситуация на Оби складывается максимально благоприятно: навигацию пока никто не планирует завершать.

Река Обь в районе Новосибирска регулируется режимами ГЭС. Типичной для сентября является ситуация, когда гидроэлектростанция уменьшает сбросы и уровень воды снижается до отметок, при которых грузовые суда уже не ходят или ходят с недогрузом. В текущем году река на протяжении нескольких месяцев остается полноводной на всех участках.

— В этом году всё складывается отлично для судоходства. С начала навигации и до сих пор суда ходят всё время с полной загрузкой. Это, конечно, очень хорошо для нас. Даже с учетом того, что строительный рынок падает и ему нужно меньше материалы, объемы перевозок достаточны для того, чтобы работать без убытков. Такие полноводные годы бывают не так часто, как хотелось бы. По срокам навигации тоже прогноз тоже благоприятный: до октября будем ходить как минимум. Возможно, что и до ноября, — рассказал Infopro54 директор по логистике компании «Сибречфлот» Александр Осокин.

Участники рынка подчеркивают, что в этом навигационный сезон были периоды, когда судоходные компании работали с недогрузом. Но это касается крупнотоннажного флота. Для местных перевозок такие суда не используются.

— Местные судоходные компании в основном перевозят песок для строительных нужд с речных карьеров. Это мелкосидящий флот, такие суда и по сегодняшний работают на полную осадку. В целом, по воде это сезон был благоприятным. Компании продолжают работать, — говорит директор ассоциации судовладельцев Западной Сибири Сергей Павлушкин.

В регионе на грузовых перевозках занятых чуть более десяти судов, говорят в ассоциации. Это в основном малый и средний бизнес. На каждую компанию приходится два-три судна. Эксперты считают, что для такого города как Новосибирск это мало. В советское время речные грузоперевозки были более развитыми.

