«Все приюты заполнены»: ветслужба назвала число безнадзорных животных в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается бурное обсуждение законопроекта № 641-7 «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными». 30 октября на сессии регионального он был принят в первом чтении. В этот же день управление ветеринарии организовало пресс-тур в один из новосибирских приютов. Так ветслужба хотела донести свою позицию в отношении проблемы безнадзорных животных. Infopro54 приводит цифры официальной статистики и комментарии экспертов.

В Новосибирской области в настоящее время действуют 19 приютов. Два приюта муниципальные, 17 принадлежат зоозащитным организациям, частным компаниям и индивидуальным предпринимателям. В текущем году шесть приютов для животных работают в рамках исполнения муниципальных контрактов, осуществляя отлов животных без владельцев и другие предусмотренные законодательством мероприятия. По оперативной информации, предоставленной Infopro54 управлением ветеринарии Новосибирской области, во всех приютах региона сейчас содержатся 2600 животных. При этом, по данным мониторинга органов местного самоуправления, на территории области с начала 2025 года было обнаружено 5839 животных без владельцев (5035 собак, 804 кошки). Потребность приютов оценивают в 1000 дополнительных мест.

— В Новосибирской области примерно 20 приютов. Они все заполнены и не принимают животных, потому что некуда. В приюте, который мы сегодня показываем, почти 200 голов животных. Сопоставимое количество и в других местах. На улицах остается большое количество безнадзорных животных. И это очень серьезные риски, все это понимают. Сегодня, когда мы говорим о некоторых ограничениях по выпуску [который проводится в рамках программы ОСВВ — отлов—стерилизация—вакцинация—отлов], это не значит, что ограничения касаются всех животных. Мы говорим о более точном подходе к обеспечению безопасности людей, на той территории, куда мы выпускаем этих самых животных. Предлагая определенные нововведения, мы не выступаем против гуманизации подходов. Но гуманизация должна быть, в том числе и по отношению к человеку. Человек — главная ценность. Известно, что та ситуация, которая сегодня есть по другим регионам, она носит характер критический. Мы не будем ждать, когда в Новосибирске случится подобная ситуация. Мы сегодня должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы не допускать трагедий, — сообщил Infopro54 судебно-ветеринарный эксперт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Новый законопроект, вызвавший критику со стороны зоозащитников, предполагает создание пунктов временного содержания для отловленных животных. Кроме того, он расширяет перечень оснований для эвтаназии, включая такое понятие, как «немотивированная агрессия», и позволяет вводить режим экстраординарной ситуации. Это стало причиной того, что общественники называют новый законопроект «законом об убийстве животных». Такие формулировки, по понятным причинам, не нравятся представителям власти. Они призывают оппонентов и СМИ «не хайповать на этой теме». Надо сказать, что многие зоозащитники предпочитают в качестве аргументов использовать факты и сами выступают против излишней эмоциональности и хайпа.

— Власть не понимает эмоции. Бессмысленно взывать к гуманности. Но у нас есть факты, есть доводы, именно ими надо пользоваться. Количество укусов за последние пять лет — за время действия программы ОСВВ. Раньше, когда практиковали отлов и умерщвление, оно не снижалось. Да, трагические нападения иногда случаются есть, но цифры говорят в пользу программы, — сказала на митинге 29 октября зоозащитница София Осоченко.

Infopro54 запросил у ветслужбы статистику по количеству покусов и получил в ответ сводную таблицу, составленную на основе информации от Роспотребнадзора. Цифры подтверждают то, о чем говорит зоозащита: за последние несколько лет число зарегистрированных случаев нападения на животных на людей в Новосибирской области снизилось. Так, в 2018 году количество покусов было 7735, в 2019 году — 7862, в 2020 году — 6937, в 2021 году — 6004, в 2020 году — 5576, в 2023 году — 5869, в 2024 году — 6792. За первые полгода текущего года зарегистрировано 3427 случая. Важный момент: в большинстве случае людей кусали и кусают домашние животные. Но проблема безнадзорных животных все равно остается, и потому официальные структуры считают, что новый закон нужен.

Ранее редакция подробно рассказывала о сути предлагаемых изменений схемы работы с безнадзорными животными и о том, что почему они категорически не нравятся зоозащитникам.