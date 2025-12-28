С 1 февраля Минфин ограничит семейную ипотеку

С 1 февраля 2026 года в России введут новые правила для льготных кредитов. Новые правила запрещают мужу и жене брать отдельные льготные кредиты на жилье. Теперь супруги должны быть созаемщиками по одному договору, сообщает телеграм-канал Минфина.

Если доходов семьи недостаточно для получения кредита, они могут привлечь третьих лиц в качестве созаемщиков.

В ведомстве объяснили, что новая мера призвана бороться со злоупотреблениями и сделать государственную поддержку более целенаправленной. Изменения направлены на помощь именно тем семьям, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.

В минувший четверг вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию заявил, что семейная ипотека стала самой популярной ипотечной программой 2023 года. По его словам, в этом году планируется выдать 912 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,1 триллиона рублей. Из них 562 тысячи кредитов будут предоставлены по льготным программам на 3,3 триллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в банках Новосибирска вырос спрос на семейную ипотеку.