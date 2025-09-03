Профориентация и сотрудничество с бизнесом увеличили баллы в вузах Новосибирска

Самый высокий средний балл ЕГЭ по итогам приемной кампании 2025 года на бакалавриат и специалитет ожидаемо оказался в НГУ — 85, уровень прошлого года. При этом по некоторым факультетам балл резко увеличился.

— По физике в прошлом году проходной балл был 186, в этом — 220. На геологическом рост на 15 баллов — до 221, — рассказал ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук.

Для зачисления на платное обучение средний балл ЕГЭ в вузе по итогам кампании составил 74. Минимальный проходной для платников был 190.

По итогам кампании в вуз на все уровни образования зачислены 2906 человек, 65% из них бюджетники. Более 70% поступивших в бакалавриат иногородние, приехавшие на обучение из 64 регионов. На физфаке, мехмате и ФЕНе иногородних более 75%. Ранее сообщалось, что самая жесткая конкуренция в вузе была на факультет «Юриспруденция» (67 человек на место).

Средний балл по ЕГЭ у поступивших в НГТУ НЭТИ в этом году составил 72,1 (+1.5 к 2024 году). Более 600 человек набрали 250 баллов и выше. Этот вуз принял больше всего студентов: 3141 на бюджет и 2150 на платное обучение, причем 60% — иногородние. Трендом года проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов назвал рост количества заявлений по инженерным направлениям и специальностям. На 70-80% выросло количество поданных документов на физику, электроэнергетику, химические технологии, автоматизацию технологических процессов, авиастроение и т.д.

— Лидером стала физика — рост проходного балла на 58. Это значимый результат, который, на мой взгляд, является следствием профориентационной работы со школьниками. Хотелось бы чтобы эта тенденция закрепилась, — пояснил он.

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики средний балл по ЕГЭ в этом году составил 67 (+5). На бюджет было зачислено около 1000 студентов. Количество платников выросло на 59%. Среди поступивших 45% приезжие —студенты из 59 регионов.

— На «Информационной безопасности» проходной балл составил 230. Очень выросло направление подготовки за счет индустриальных партнеров. По таким программам мы наблюдали самый большой рост среднего балла — до 224. Для сравнения, в прошлом году — 175. Мы планируем расширять взаимодействие с партнерами, чтобы увеличить количество поступающих с высокими баллами, так как они сразу видят прозрачный трек карьерного роста, — пояснил ректор СГУТИ Юрий Зазуля.

Он также отметил, что в 2025 году в вузе вырос платный прием. Набрано две группы по бизнес-информатике и три на рекламу и связи с общественностью. Средний балл на платном обучении в вузе также увеличился.

В Новосибирском государственном аграрном университете средний балл ЕГЭ впервые достиг 67. В вузе констатировали рост интереса к агротехнологическим специальностям, также за счет реализации профориентационных программ. Совокупный набор составил около 2500 человек из 45 регионов и 10 зарубежных стран, пояснил ректор вуза Евгений Рудой. На платной основе набрано 40% студентов.

Ранее ректоры вузов заявляли о том, что выпускники Новосибирска должны на ЕГЭ обязательно сдавать физику.