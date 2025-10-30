Сибирское предпринимательство: конгресс в Новосибирске определил пути развития

В Новосибирске состоялся Конгресс сибирских молодых предпринимателей под названием «Жить и работать в Сибири», ставший основной региональной платформой для обмена опытом и выработки решений в области развития молодежного предпринимательства. Сбер выступил стратегическим партнером данного мероприятия.

Более двух сотен молодых бизнесменов, делегатов от деловых кругов, представителей власти и образовательных учреждений приняли участие в конгрессе. В рамках программы были организованы обсуждения, экспертные сессии и встречи с преуспевающими предпринимателями региона.

Представители Новосибирского подразделения банка дали старт деловой программе конгресса, презентовав комплексные инструменты для поддержки предпринимательства, начиная с регистрации ИП и бухгалтерского обслуживания, заканчивая цифровыми сервисами аналитики и продвижения. Особое внимание было уделено образовательным и комьюнити-проектам банка, включая премию «Любимый малый бизнес» — общероссийскую инициативу, нацеленную на поддержку местных предпринимателей, чьи проекты улучшают качество жизни людей.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера, отметил, что цель — не просто предоставлять финансовые услуги, а создать экосистему, где молодые предприниматели получают необходимые знания, ресурсы и поддержку для устойчивого роста. Заинтересованность заключается в том, чтобы предпринимательство в Сибири развивалось стабильно, с применением передовых технологий и ориентиром на будущее.

Результатом Конгресса станет разработка предложений для дорожной карты по поддержке предпринимателей на 2026 год, которая объединит все важнейшие меры — от обучения до доступа к инвестиционным инструментам.