Новосибирцам сообщили о графике работы и отдыха на 8 Марта

Март — это месяц, который приносит дополнительный праздничный день. Согласно Трудовому кодексу РФ, 8 марта — это официальный выходной. В 2026 году он выпадает на воскресенье.

По закону, если праздник выпадает на выходной, его не отменяют, а переносят на другой день. Поэтому выходной с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта. Это значит, что сотрудники с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд — с субботы, 7 марта, до понедельника, 9 марта включительно.

В марте 2026 года при стандартной пятидневной рабочей неделе предусмотрен 21 рабочий день, что составляет 168 рабочих часов, и 10 дней отдыха, один из которых — праздник.

Как отметил Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, для сотрудников с гибким графиком или работающих по сменам количество рабочих и выходных дней зависит от утверждённого расписания. В этом случае смены могут выпадать на любой день, включая праздничные.

Стоит помнить, что работа в выходной или праздник по инициативе работодателя должна оплачиваться в двойном размере или компенсироваться другим выходным днем по выбору сотрудника. Это право закреплено Трудовым кодексом РФ.

