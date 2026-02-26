Поиск здесь...
Право&Порядок

Суд конфисковал у экс-сотрудницы новосибирского УФАС 12 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Вначале судья поддержал позицию семьи ответчицы

Новосибирский областной суд изучил апелляционную жалобу прокуратуры по гражданскому делу, связанному с требованием вернуть в государственную казну свыше 11,8 миллиона рублей, которые были перечислены на счета экс-госслужащей Новосибирского УФАС России Оксаны Н. (имя изменено) и её мужа. Деньги поступили на их счета в 2022–2023 годах.

— Это значительно превышает совокупный задекларированный доход семьи за три предыдущих года – 6 902 402 рубля 95 копеек, — сообщили в областном суде.

Прокурор потребовал конфисковать все деньги, поскольку у инспектора УФАС не было достаточных доказательств их законного происхождения.

Ленинский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции решил, что супруги доказали законность получения денег. Они указали на доходы от предпринимательской деятельности, продажу личных вещей через интернет и помощь от родственников.

Прокурор не согласился с решением суда. Он подал апелляцию, указав, что значительная часть денег на счетах семьи поступила без законных оснований. Разъяснения ответчиков о происхождении доходов не подтверждены документами и не опровергают презумпцию их незаконности по антикоррупционному законодательству.

Проанализировав доводы апелляционной жалобы и материалы дела, суд второй инстанции решил отменить решение Ленинского районного суда. Коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда постановила взыскать солидарно с семьи экс-сотрудницы УФАС 11 825 026 рублей 10 копеек в пользу государства.

Ранее редакция сообщала о том, что за мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

