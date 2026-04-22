Новосибирцев приглашают на субботники и проголосовать за объекты благоустройства

В текущем году выбор предстоит сделать из 81 предложенного варианта, из которых будут отобраны 26 объектов

С 21 апреля по 12 июня в Новосибирской области проходит голосование за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За первые два дня цифровой платформой zagorodsreda.gosuslugi.ru воспользовались свыше 10 тысяч жителей региона для выражения своего мнения.

Как отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров на недавней пресс-конференции, в текущем году выбор предстоит сделать из 81 предложенного варианта, из которых будут отобраны 26 объектов. По его словам, такой масштабный подход позволит сконцентрировать усилия на наиболее актуальных и востребованных территориях, способствуя повышению комфорта городской среды для всех.

Отдельное внимание привлекает конкуренция в Новосибирске, где жители могут выбрать объект для улучшения из 27-ми предложенных. Три наиболее предпочтительных проекта в столице Сибири начнут воплощаться в жизнь уже в 2027 году.

Активность граждан также подтверждается данными за март текущего года: было собрано более 400 инициатив от жителей, что говорит о значительном интересе к развитию своих районов и региона в целом.

Важную роль в информировании и поддержке процесса выбора играют волонтеры. Примерно 600 активистов уже активно помогают гражданам, предоставляя консультации, содействуя в процессе голосования и распространяя информацию о проекте, тем самым обеспечивая максимальную доступность участия.

Кроме того, в период с 25 апреля по 1 мая в Новосибирской области планируется проведение субботников. Эти традиционные весенние мероприятия по уборке охватят, в том числе, территории, выбранные для благоустройства по итогам голосования.

Евгений Назаров подчеркнул, что в указанный период во всех населенных пунктах региона пройдут субботники по наведению порядка на придомовых территориях и в общественных зонах. Он призвал жителей к активному участию, а управляющие компании, муниципальные структуры и местные власти – к своевременному информированию населения, подготовке необходимого инвентаря и техники, а также к оперативному вывозу собранного мусора.

Субботники обязательно пройдут на территориях, победивших в голосовании за объекты благоустройства. Например, 25 апреля мероприятия по уборке пройдут в Новосибирске с участием руководства области и города, в ходе которых будут убраны общественные пространства, в том числе благоустроенные по федеральному проекту.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Предыдущая статья
Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля
Следующая статья
Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

22 апреля в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей под председательством Андрея Панферова. Традиционно на заседании были представлены итоги работы бизнес-омбудсмена за прошедший год. В заседании приняли участие руководители ведущих отраслевых и общественных объединений, предприниматели, представители прокуратуры и регионального парламента.

Ключевое место в деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2025 году занимала работа с поступающими обращениями бизнесменов.

Читать полностью

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Автор: Юлия Данилова

Как и ожидалось на апрельской сессии депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. Теперь кандидаты на должность главы Минсельхоза должны выноситься на обсуждение регионального парламента в обязательном порядке.

После этого на рассмотрение Заксобрания был вынесен вопрос о согласовании на должность нового министра сельского хозяйства, заместителя губернатора Новосибирской области. Во время второго перерыва его кандидатуру рассмотрел комитет по АПК Заксобрания и вынес председатель комитета Денис Субботин.

Читать полностью

На апрельской сессии Заксобрания сенатор Карелин отметил непокорный Бердск

Автор: Юлия Данилова

В ходе отчета о деятельности за 2025 год сенатор Новосибирской области от регионального парламента Александр Карелин напомнил о прошедших выборах (Избирались депутаты Законодательного собрания и горсовета Новосибирска. — Ред.).

— Мы смогли пройти эти выборы, сохранив правильные, конструктивные, деятельные взаимоотношения. Андрей Иванович (Шимкив, спикер Заксобрания. — Ред.) сквозь слезу благодарил вас за избрание. Я понимаю, что создана стабильная, деятельная, а самое главное — эффективная система управления. Маневры сделаны, результаты прирастают, общая репутация приобретена, но мы представляем большую, сложно сконструированную область, — отметил Карелин.

Читать полностью

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Автор: Юлия Данилова

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя намерена побороться за депутатский мандат на грядущих выборах в российский парламент. Об этом она сообщила на своей странице в ВКонтакте. Однако в этот раз она пойдет на выборы по округу 209 в Москве.

— Неожиданно для меня Московская партийная организация КПРФ выдвинула меня кандидатом на выборы в Госдуму по округу 209 в Москве. Выиграть выборы на округе, особенно в Москве, где правящая партия зубами держится за власть, крайне проблематично. Но, если я сумею забрать у ЕР как можно больше голосов, я посчитаю свою миссию выполненной, — подчеркнула Ганзя.

Читать полностью

Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Автор: Юлия Данилова

Экс-министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова с 22 апреля назначена на должность временно исполняющего обязанности АО «Корпорация развития Новосибирской области». Соответствующая информация появилась на странице корпорации в сервисе Контур.Фокус.

Напомним, глава Корпорации Александр Зырянов был задержан 3 июня 2024 года по делу о взятках. Он до сих пор находится в СИЗО.

Читать полностью

Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску ООО «Проекты развития 2» (входит в холдинг «К1») к Министерству здравоохранения региона. Напомним, в мае 2025 года компания обратилась в суд с иском к ведомству на 335 млн рублей. Речь шла о взыскании задолженности по соглашению о государственно-частном партнерстве на строительство инфекционной больницы в Садовом.

Компания заявила, что Минздрав не своевременно выполнил обязательства по выплате инвестиционного платежа. Основной долг, по версии истца, составлял 283,9 млн рублей, 27,6 млн — проценты за пользование чужими деньгами, 23,9 млн — убытки. Минздрав признавал требования только в сумме процентов за период просрочки с 16.01.2025 по 20.02.2025 — 4 млн рублей. В остальной части заявленные требования считал необоснованными.

Читать полностью
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Власть Отставки и назначения

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Общество

Стартовал прием заявок на участие в российской акции «Бессмертный полк»

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Бизнес Общество Спорт

У новосибирского бизнеса резко вырос интерес к прокату товаров для спорта и отдыха

Власть

На апрельской сессии Заксобрания сенатор Карелин отметил непокорный Бердск

Общество

В Новосибирской области с начала сезона зафиксировано 82 укуса клещей

Бизнес

Около четверти миллиона сибиряков взяли деньги до зарплаты в Сбере в первом квартале 2026 года

Власть Отставки и назначения

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Недвижимость

«Взлет» комфортной жизни: один из крупнейших застройщиков Сибири дал старт новому проекту

Общество

Новосибирские аграрии еще не знают, где и когда будут покупать новый скот

Власть Отставки и назначения

Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Бизнес Власть Медицина

Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза

Бизнес Власть Город

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Власть

Новосибирцев приглашают на субботники и проголосовать за объекты благоустройства

Власть Город

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Бизнес Власть Недвижимость

Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Власть Общество

Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

