Новосибирцев приглашают на субботники и проголосовать за объекты благоустройства

С 21 апреля по 12 июня в Новосибирской области проходит голосование за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За первые два дня цифровой платформой zagorodsreda.gosuslugi.ru воспользовались свыше 10 тысяч жителей региона для выражения своего мнения.

Как отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров на недавней пресс-конференции, в текущем году выбор предстоит сделать из 81 предложенного варианта, из которых будут отобраны 26 объектов. По его словам, такой масштабный подход позволит сконцентрировать усилия на наиболее актуальных и востребованных территориях, способствуя повышению комфорта городской среды для всех.

Отдельное внимание привлекает конкуренция в Новосибирске, где жители могут выбрать объект для улучшения из 27-ми предложенных. Три наиболее предпочтительных проекта в столице Сибири начнут воплощаться в жизнь уже в 2027 году.

Активность граждан также подтверждается данными за март текущего года: было собрано более 400 инициатив от жителей, что говорит о значительном интересе к развитию своих районов и региона в целом.

Важную роль в информировании и поддержке процесса выбора играют волонтеры. Примерно 600 активистов уже активно помогают гражданам, предоставляя консультации, содействуя в процессе голосования и распространяя информацию о проекте, тем самым обеспечивая максимальную доступность участия.

Кроме того, в период с 25 апреля по 1 мая в Новосибирской области планируется проведение субботников. Эти традиционные весенние мероприятия по уборке охватят, в том числе, территории, выбранные для благоустройства по итогам голосования.

Евгений Назаров подчеркнул, что в указанный период во всех населенных пунктах региона пройдут субботники по наведению порядка на придомовых территориях и в общественных зонах. Он призвал жителей к активному участию, а управляющие компании, муниципальные структуры и местные власти – к своевременному информированию населения, подготовке необходимого инвентаря и техники, а также к оперативному вывозу собранного мусора.

Субботники обязательно пройдут на территориях, победивших в голосовании за объекты благоустройства. Например, 25 апреля мероприятия по уборке пройдут в Новосибирске с участием руководства области и города, в ходе которых будут убраны общественные пространства, в том числе благоустроенные по федеральному проекту.