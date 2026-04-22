Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Кикшеринговый сервис Whoosh («Вуш») начал наносить разметку на места стоянок электросамокатов в Новосибирске. На сегодняшний день обособлены 40 площадок. В планах компании до конца апреля обозначить и обновить 100 парковок.

— Разметки наносятся на наиболее востребованных жителями города местах парковки самокатов на территории всех районов Новосибирска. Как показал опыт, разметка способствует более аккуратному размещению самокатов и увеличению комфорта всех участников дорожного движения. Даже в незнакомом месте, в условиях спешки разметка позволяет оставить самокат таким образом, чтобы он не мешал ни пешеходам, ни автомобилистам, — пояснили в компании.

Напомним, впервые размеченные площадки для самокатов появились в Новосибирске в 2022 году. В конце марте 2026 года мэрия города скорректировала правила работы на рынке средств индивидуальной мобильности.

Размер одного места размещения СИМ не должен превышать 5 метров в длину и 1,5 метра в ширину;

Ширина тротуара от границ места размещения СИМ должна составлять не менее 2,25 метров;

Расстояние между местами размещения СИМ должно быть не менее 100 метров;

СИМ не должно препятствовать нормальному передвижению пешеходов и других участников дорожного движения;

СИМ должны стоять на подножке, не опираясь на объекты уличной инфраструктуры;

В месте размещения должно находиться не более 10 СИМ, принадлежащих одному специализированному оператору.

Базовый размер платы за одно средство индивидуальной мобильности, размещенное на парковке, составляет 200 рублей в месяц.

На начало апреля в мэрию не поступило ни одного обращения от кикшеринговых компаний об аренде участков для парковок. В 2025 году муниципалитет согласовал 333 места размещения.

В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. В рубрике «аренда самокатов» 2ГИС еще 12 предложений.

Ранее редакция сообщала о том, что нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты.