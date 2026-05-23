В Новосибирске высадили геоглиф из 777 сосен

На западном берегу озера в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска 23 мая высадили геоглиф — масштабную надпись из деревьев. Из 777 сосен здесь сформировали фразу «100 ЛЕТ ВООП». Годом ранее волонтёры уже провели аналогичную акцию, создав геоглиф «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ».

ВООП — это Всероссийское общество охраны природы. Высадка деревьев — лучший способ отметить юбилей такой организации. Несмотря на дождливую погоду, участники акции заложили контур будущего живого памятника. Для посадки использовались саженцы высотой около метра. Надпись можно будет прочитать с воздуха уже через несколько лет.

— Стараемся, чтобы деревья были от метра высотой. Видно будет, судя по опыту, года через три-четыре, может, пять. Когда они станут пушистыми, надпись сформируется и будет читаться с дрона или с самолета. Но чтобы это было нагляднее уже сейчас, мы, условно говоря, очертим буквы: огородим их бордюрами как клумбы, внутри засыплем черный грунт и засеем газон, а промежутки между букв отсыплем отсевом — получится прогулочная зона. Первую надпись, «80 лет Победы», планируем благоустроить к концу этого лета или к следующему, тогда её уже будет видно. А за новую композицию возьмёмся следующим летом и будем делать поэтапно, — рассказал Infopro54 председатель новосибирского отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Шахов.

Акции по высадке геоглифов в Новосибирске планируется сделать ежегодными. Таким образом будут отмечать знаковые моменты и важные даты. Следующий геоглиф посвятят СВО.

Геоглиф — это нанесённый на землю крупный геометрический или фигурный узор либо надпись. Такие изображения имеют настолько большой масштаб, что полностью рассмотреть их можно только с воздуха — с борта самолёта, вертолёта или на спутниковых снимках. К числу самых известных геоглифов относятся рисунки в пустыне Наска в Перу. В современной практике геоглифы нередко создают методом высадки деревьев, формируя живые надписи и узоры, видимые с высоты птичьего полёта.

