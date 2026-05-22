Новосибирцы назвали сумму расходов на выпускной в школе

Выпускной вечер для одиннадцатиклассника в Новосибирске в среднем обходится родителям в 22 тысячи рублей. Для девятиклассников эта сумма достигает 14 тысяч рублей. Такие данные привели аналитики исследовательской компании SuperJob, опросив родителей выпускников из разных регионов России.

Новосибирск оказался близок к средним показателям по стране, но уступает Москве и Санкт-Петербургу. В столице сборы на выпускной для 11 класса составляют 25 тысяч рублей, а в Северной столице — 23 тысячи рублей. Для девятиклассников в Москве требуется 17 тысяч рублей, в Петербурге — 15 тысяч рублей.

Не все школьники смогут отпраздновать окончание учёбы. Около 12% родителей новосибирских девятиклассников сообщили, что выпускной вечер в их школе проводиться не будет. Среди одиннадцатиклассников таких ответов чуть меньше — 9%.

Отдельная статья расходов — праздничный наряд. Юноши-девятиклассники обходятся новосибирским родителям дороже девушек: 17,5 тысячи рублей против 16 тысяч. Однако к выпускному в 11 классе ситуация меняется. Наряд для дочери стоит в среднем 23,5 тысячи рублей, а для сына — 22 тысячи.

При этом значительная часть родителей предпочитает не покупать специальную праздничную одежду вовсе. Среди родителей девятиклассников отказываются от обновок 17–19%, причём немного чаще экономят на мальчиках. К 11 классу таких семей становится меньше: 17% среди родителей юношей и только 10% среди родителей девушек.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским школам разрешили самостоятельно выбирать музыку для выпускных.