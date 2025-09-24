Новосибирцев ждут длинные выходные в ноябре из-за праздников

В ноябре жителей Новосибирской области, как и всей России, ждут длинные выходные. С 2 по 4 ноября россияне смогут отдохнуть. Эти мини-каникулы появились благодаря переносу выходных дней к Дню народного единства.

По производственному календарю, выходной с субботы, 1 ноября, переносится на понедельник, 3 ноября. Это значит, что отдыхать можно будет с воскресенья по вторник, а следующая рабочая неделя будет короткой — всего три дня, с 5 по 7 ноября.

Из-за переноса выходного с субботы рабочая неделя перед праздниками будет длиннее. Россиянам предстоит трудиться шесть дней – с 27 октября по 1 ноября.

В 2025 году, согласно производственному календарю, из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.

Ранее редакция сообщала о том, что официально на неполную рабочую неделю в Новосибирске перешли 13 компаний. Участники рынка не исключают, что их больше.