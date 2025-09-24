В Новосибирске создают генетическую карту сельхозкультур

Ученые ИЦиГ СО РАН проводят работу по анализу пангеномов сельскохозяйственных растений. Это исследование имеет большой потенциал для обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщил, выступая на форуме OpenBio д.б.н., доцент, заместитель директора по научной работе ИЦиГ СО РАН Дмитрий Афонников.

— Анализ пангеномов сельскохозяйственных растений, таких как рис, кукуруза и соя, заключается в создании полного набора всех уникальных генов и последовательностей внутри вида, а не только на основе одного референсного генома. Благодаря пониманию геномной архитектуру агрономических признаков, можно создать более полную «карту» генетического разнообразия и использовать ее для улучшения культур, — подчеркнул ученый.

По его словам, улучшать сельскохозяйственные характеристики культур через генную инженерию намного безопаснее и привлекательнее для населения, чем использование, например, ГМО или удобрений.

— Мы работаем только с естественным материалом самого растения, скрещивая или модифицируя растения из разных регионов, обладающих разными свойствами, — заявил Афонников.

Напомним, в Новосибирске запустили биотехнологический стартап, который специализируется на производстве химозина — фермента, нужного для изготовления сыра. Над этим проектом работают ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) и сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Традиционно фермент получают из желудков телят или закупают за границей. Сибирские исследователи предложили новый, более этичный и технологический способ — производство химозина с помощью генно-модифицированных дрожжей.

Стоит также отметить, что в регионе развивается органическое производство сельхозпродукции.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в России нужно разрабатывать новые вакцины против вирусов и бактериальных инфекций.