Новосибирцы могут проверить долги на «Госуслугах»

Россияне теперь могут узнать на портале «Госуслуги», возбуждено ли в отношении них исполнительное производство. Об этом сообщила пресс-служба ФССП. Любой пользователь сможет получить информацию о номере, дате и причине возбуждения производства, сумме долга, названии и адресе отдела судебных приставов, фамилии пристава, а также о дате и причине прекращения производства.

— На «Госуслугах» можно проверить как собственные долги, так и финансовую дисциплину граждан и организаций. Специальный сервис доступен всем пользователям портала, — рассказали в ведомстве.

Для проверки физического лица необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион, где ведется исполнительное производство. Для юридического лица также нужен регион, название и адрес организации.

В ФССП подчеркнули, что новый сервис поможет пользователям снять статус должника, избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу. Кроме того, он позволит проверить надежность контрагентов, оценить риски и подготовиться к важным сделкам.

С 2012 года аналогичный сервис функционирует на сайте ФССП.

Ранее редакция сообщала о том, что долги новосибирцев за ЖКХ на миллиард рублей переданы приставам.