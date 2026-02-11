В этом году в Новосибирске обещают запустить парк Каменка

В 2026 году в Новосибирске наконец будет введен в эксплуатацию крупный проект по благоустройству — парк Каменка. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— К сожалению, нам не удалось своевременно реализовать этот проект. Пришлось его переделывать. Мы упустили федеральное финансирование в 2024 году. Сейчас мы его достраиваем за счёт средств муниципалитета, но у меня никаких сомнений нет, что в этом году мы его сдадим, — добавил глава города.

Напомним, основная идея парка «Каменка» — формирование ландшафтно-прогулочной территории, затопляемой в весеннее половодье. В 2018 год проект был включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», инициированный президентом России. Контракт на создание парка был заключен в конце 2021 года. Открытие парка изначально планировалось в октябре 2023 года. Однако в конце 2023 года стало известно, что стоимость первого этапа благоустройства выросла на 30% (с 299 млн рублей до 384,5 млн рублей). В 2024 году мэрия расторгла с подрядчиком договор.

В 2025 году были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок два аукциона по благоустройству зелёной (озелененной) территории (начальная цена контракта — 56,3 млн рублей), два аукциона по монтажу комплекса технических систем безопасности в парке (начальная цена контракта (34,3 млн рублей), а также три аукциона на строительно-монтажные работы в павильоне «Визит-Центр» (7,4 млн рублей). Несколько раз мэрия искала подрядчиков для строительства ливневой канализации.

Ранее редакция сообщала о том, что в парке Каменка выполнено 70% работ, 44% фактически оплачены. По остальным идут суды.