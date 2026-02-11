Сети кофеен начали закрывать филиалы в Новосибирске

В Новосибирске продолжается череда закрытий местных кофеен. На их месте открываются новые заведения или совсем другие форматы. Основными причинами эксперты называют ошибки в выборе места, высокую конкуренцию, рост затрат и отсутствие управленческого опыта.

Ситуацию усугубляет подорожание сырья на фоне глобального кризиса на рынке кофе и изменение привычек горожан, которые все чаще экономят, беря кофе с собой из дома или покупая его в сетевых автоматах.

— Посетителей стало значительно меньше по сравнению с прошлым годом. Мы подняли цену на продукцию, но выручка осталась такой же, а порой её почти нет, — рассказал Горсайту управляющий одной из местных сетей кофеен.

По его словам, в сентябре пришлось закрыть один филиал, который располагался внутри закрытого жилого комплекса и не приносил прибыли.

Рост цен стал вынужденной мерой для многих. За два года стоимость стандартной чашки капучино в городе выросла примерно вдвое — со 120 до 240 рублей. Пропорционально подорожали и десерты.

