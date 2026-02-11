Поиск здесь...
Бизнес

Сети кофеен начали закрывать филиалы в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Управляющие сетей констатируют падение выручки и посещаемости

В Новосибирске продолжается череда закрытий местных кофеен. На их месте открываются новые заведения или совсем другие форматы. Основными причинами эксперты называют ошибки в выборе места, высокую конкуренцию, рост затрат и отсутствие управленческого опыта.

Ситуацию усугубляет подорожание сырья на фоне глобального кризиса на рынке кофе и изменение привычек горожан, которые все чаще экономят, беря кофе с собой из дома или покупая его в сетевых автоматах.

— Посетителей стало значительно меньше по сравнению с прошлым годом. Мы подняли цену на продукцию, но выручка осталась такой же, а порой её почти нет, — рассказал Горсайту управляющий одной из местных сетей кофеен.

По его словам, в сентябре пришлось закрыть один филиал, который располагался внутри закрытого жилого комплекса и не приносил прибыли.

Рост цен стал вынужденной мерой для многих. За два года стоимость стандартной чашки капучино в городе выросла примерно вдвое — со 120 до 240 рублей. Пропорционально подорожали и десерты.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки.

Фото сгенерировано нейросетью

Новосибирский авиазавод наращивает мощности для гражданской авиации

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова (Входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) увеличивает производственные мощности для выпуска гражданской авиационной техники. Это необходимо для реализации комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года.

Чтобы увеличить производственные мощности по изготовлению деталей и сборочных единиц, завод ввел в эксплуатацию 20 современных высокопроизводительных пятикоординатных центров обработки.

Читать полностью

Новосибирские инноваторы произвели продукцию на 100 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году организации Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства) произвели инновационные товары и услуги на 99,5 млрд рублей (+16% к 2024 году). Доля этой продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг крупных и средних организаций области составила 5,2% (4,9%), сообщает Новосибирскстат.

Большая часть инновационных товаров произведена в обрабатывающей промышленности (85,7%). Кроме того, инновационную продукцию производили компании сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, строительства, информации и связи, а также научные организации.

Читать полностью

Новосибирское УФАС предписало учредителю «Толмачево» изменить правила закупок

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирское управление ФАС России обязало учредителя аэропорта «Толмачево» пересмотреть внутренние правила. ООО «Новапорт-Холдинг» получило предписание исключить возможность проведения крупных закупок без торгов.

Решение стало итогом рассмотрения дела, возбужденного в апреле 2025 года. Антимонопольная служба установила, что внутренние положения аэропорта допускали «прямые» закупки аудиторских услуг и аренды спецтехники у единственного поставщика. По мнению регулятора, такие формулировки без объективных причин могли ограничить конкуренцию.

Читать полностью

«Уже блокируют?»: в Новосибирске второй день постоянно сбоит Telegram

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе в России растет количество жалоб на блокировки Telegram. Новосибирцы жалуются в соцсетях на то, что не проходят фотографии, видео и аудиосообщения, на то, что мессенджер не открывается на компьютерах.

РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах сообщил о том, что с 10 февраля Роскомнадзор планирует начать частичное ограничение работы Telegram.

Читать полностью

У новосибирских застройщиков нашли 1,5 млрд рублей недоплаченных налогов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская налоговая оценила эффективность работы по мониторингу налогоплательщиков по отраслевому принципу.

— Мы приняли решение не распыляться на контрольные мероприятия по случайно выбранному налогоплательщику, а изучать риски, которые актуальны для конкретной отрасли и подсвечивать их бизнесу для последующей отработки. Это необходимо, чтобы в каждом секторе экономики всё было по закону. Третий год мы уже работаем по этому принципу, — сообщил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов сообщил на круглом столе в НГУЭУ.

Читать полностью

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в рамках обновления архитектурно-градостроительного облика Новосибирска утверждены паспорта фасадов 210 зданий. Для сравнения, в 2024 году — 69.

—  Налицо положительная динамика, но масштаб этой работы недостаточен. Сегодня в городе более 15 тысяч зданий. При этом значительную долю занимают объекты нового строительства. Считаем, что меры, применяемые районной администрацией по паспортизации фасадов, можно оценить как малоэффективные, — констатировал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – главного архитектора города Иван Штурбабин.

Читать полностью
