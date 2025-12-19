Рекламодателям

Новосибирцы назвали популярные маршруты для новогоднего отдыха

  • 19/12/2025, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
пляж
Тройка самых востребованных стран для встречи 2026 года остаётся неизменной: Таиланд, Вьетнам и ОАЭ

Пока в Новосибирской области готовятся к зимним праздникам, многие жители региона уже решили главный праздничный вопрос — где провести длинные новогодние каникулы. Данные местных туристических агентств свидетельствуют, что традиционные тёплые направления сохраняют лидерство в предпочтениях сибиряков.

По информации, предоставленной представителями турагентств, самым востребованным направлением остаётся Таиланд.

— По стоимости Таиланд, если это не новогодний период, начинается от 100 тысяч на человека. Если встречать Новый год на курорте – от 130-140 тысяч, — рассказала Горсайту генеральный директор компании «Эль-тур» Оксана Тихонова.

Второе место занимает Вьетнам, где зимой пользуются спросом курорты Фукуок и Фантьет. Цены на новогодние путёвки стартуют от 120-150 тысяч рублей.

Третьими по популярности являются ОАЭ, привлекающие туристов возможностью совместить пляжный отдых с экскурсиями и шоппингом. Замыкают пятёрку предпочтений Египет, Шри-Ланка и китайский остров Хайнань.

Эксперты также отмечают рост интереса новосибирцев к морским круизам, особенно по маршрутам в Персидском заливе и Азии.

— Круизы — более бюджетный вариант путешествий для тех, кто хочет за один раз посетить два-три города или несколько стран. Это выгоднее и комфортнее, — считает Оксана Тихонова.

По ее словам, стоимость таких туров с учётом перелёта начинается примерно от 130 тысяч рублей.

Среди внутренних направлений популярностью пользуются Великий Устюг, Сочи, Абхазия, а также городские туры в Казань, Санкт-Петербург и Калининград.

Что касается безвизового режима с Китаем, то, по оценкам туроператоров, он пока не привёл к значительному росту спроса на новогодние даты, хотя общая популярность направления возросла.

— Сибиряки в основном выбирают отдых на море. Китай пользуется большой популярностью, но всё-таки в межсезонье, — отметила Тихонова.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск вошел в сеть визовых центров Кипра.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

