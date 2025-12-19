Рекламодателям

Сказки – не только для детей: россияне продолжают верить в чудеса

  • 19/12/2025, 14:15
Сказки – не только для детей: россияне продолжают верить в чудеса
По результатам опроса, любимой русской сказкой стал «Аленький цветочек», а зарубежной – «Снежная королева»

В преддверии грядущих новогодних торжеств книжный сервис Литрес, банк ВТБ и сеть магазинов «Читай-город» провели совместное исследование, чтобы узнать, как жители России относятся к сказкам. Согласно итогам опроса*, 83% респондентов признались в том, что верят в чудеса, а 68% продолжают читать или слушать сказочные истории, уже будучи взрослыми. Чаще всего в детстве им читали сказки мамы или бабушки (77% случаев). Чтение детских сказок помогает россиянам снять эмоциональное напряжение и стресс (27%), пробуждает приятные воспоминания о детстве (23%) и дарит положительные эмоции (18%).

По мнению родителей, основная польза сказок для детей заключается в развитии воображения (16%), формировании креативного мышления и навыков решения проблем (14%), а также в становлении нравственных ценностей (12%).

Самой любимой русской сказкой оказалась «Аленький цветочек» С. Аксакова. В пятёрку лидеров также вошли «Двенадцать месяцев» С. Маршака, народная сказка «Морозко», а также «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкина.

Среди зарубежных сказок лидирует «Снежная королева» Г. Х. Андерсена. Второе место занимает «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла, а третье – «Золушка» Ш. Перро. За ними следуют «Русалочка» Г. Х. Андерсена и повесть «Винни-Пух» А. Милна.

Самым популярным сказочным персонажем стал Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес». Далее следует Герда из «Снежной королевы». На третьем месте – Алиса, героиня всё той же «Алисы в Стране чудес». В пятёрку также вошли Василиса Премудрая и Винни-Пух.

ВТБ запустил предновогоднюю кампанию «Новогодничайте с домашним театром», посвящённую теме домашнего театра и новому прочтению сказок. Банк совместно с известными режиссёрами и драматургами адаптировал популярные детские сказки в пьесы для домашних постановок с семьёй и друзьями, предложив пять сюжетов для различных возрастных групп.

*Опрос проведён в декабре 2025 года среди более чем 600 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Фото freepik.com, автор: freepik

