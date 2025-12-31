На ёлочных базарах Новосибирска не проданными останутся до 30% ёлок

Предприниматели, торгующие на новосибирских ёлочных базарах пихтами, соснами и елями, рассказали, сколько товара у них останется после 31 декабря и что они будут с ним делать.

Участники рынка уже не помнят ситуаций, когда живые новогодние ёлки были в дефиците. На протяжении многих лет этот товар поставляется в город с запасом. Продавцы знают, что продать всё подчистую получится не у всех. Ежегодно часть товара остаётся не распродана. Но в этом году, по наблюдениям торговцев, таких остатков будет больше, чем в прошлом году.

— У меня две точки в городе. Сегодня 31 декабря, и большого количества покупателей уже не будет: все, кому ёлка была нужна, её купили. Кто-то, конечно, придет в последний момент, но погоды нам это не сделает. Около трети товара продано не будет. В прошлом году получше были продажи — не продали чуть больше 20%. В этом году вроде и цены не поднимали, и ёлки хорошие, но особой торговли нет. Часть клиентов у нас оттянули интернет-магазины: люди полюбили доставку. Кто-то перешёл на искусственные ёлки. Вот и считайте, — рассказал Infopro54 индивидуальный предприниматель Евгений.

Продавцы четырёх ёлочных базаров, опрошенные редакцией, согласились с такой оценкой. Только в одной точке по продаже живых ёлок, расположенной возле супермаркета, заявили, что собираются продать весь товар: из 15 привезенных пихт на вечер 30 декабря оставалось только две. Продавец объяснил, что деревьев специально привезли меньше, чем в прошлом году с учётом продаж на этом месте за последние три года.

Наблюдения новосибирских предпринимателей подтверждают общероссийские исследования. По данным «Чек Индекс», в декабре продажи живых елей и сосен на онлайн-площадках выросли на 34%, в офлайне (магазины и ёлочные базары) снизились на 12% по сравнению с показателями декабря 2024 года. Число покупок искусственных новогодних елей при этом выросло во всех каналах продаж.

В Новосибирске не проданные новогодние деревья вывозятся с торговых площадок в первые дни января. Их передают зоопаркам для обогащения среды, в храмы и благотворительные организации для рождественского декора или просто утилизируют. Скидки на непроданный товар и тем более бесплатную раздачу новосибирские ёлочные базары не практикуют, считая, что покупатели при таких схемах совсем перестанут покупать ёлки по рыночной цене.

Ранее редакция рассказывала о ценах на новосибирских ёлочных базарах в 2025 году.