Новогодние каникулы в Новосибирске: от пельменей до лыжни

В этом году новосибирцев ждут рекордно длинные новогодние выходные. Тем не менее горожане могут найти развлечение на любой вкус: от активного отдыха до гастрономических открытий.

Первой новинкой января станет спортивный праздник. 6 января в парке «Сосновый бор» Калининского района впервые пройдёт Новогодний лыжный забег (6+). Первым 30 участникам даже предоставят инвентарь бесплатно. А на следующий день, 7 января, там же подведут итоги конкурса костюмов «Сказочные лики России» (0+).

В тот же день, 7 января, сказочная атмосфера захватит Кировский район. По бульвару Петухова до парка «Затулинский» яркой колонной пройдёт театрализованное шествие «Русские сказки шагают по парку» (0+) с последующим награждением героев.

Завершит череду праздников главная гастрономическая премьера. 10 января в Центральном округе на площадке у ДКЖ впервые развернётся настоящий Фестиваль пельменей. Гостей ждут дегустация, соревнования по лепке, катание на лошадях и множество других зимних забав.

Подробный план мероприятий можно посмотреть на сайте мэрии.

